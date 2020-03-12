Депутаты заксобрания Приамурья поддержали поправки в Конституцию

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"Вопрос о поправках в Конституцию РФ стал единственным в повестке 47-го (внеочередного) заседания законодательного собрания. По результатам голосования поправки были поддержаны большинством, против – ни одного голоса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие в голосовании приняли 28 депутатов, из них 25 высказались за принятие решения, двое воздержались, один не голосовал, против не высказался никто.

Сообщается, что до заседания состоялись заседания фракций и комитетов заксобрания. Фракциями "Единая Россия", "Справедливая Россия" и ЛДПР было принято решение поправки к Конституции РФ поддержать, представители КПРФ постановили от голосования воздержаться.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.