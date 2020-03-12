Парламенты Сахалина и Чукотки поддержали конституционные поправки

Закон в среду был принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

Как сообщил РИА Новости представитель Сахалинской областной думы , в четверг депутаты большинством поддержали закон.

"За" проголосовало 23 человека, 1 - против, 2 - воздержались", - сказал собеседник.

"Чукотские депутаты проголосовали единогласно "за" на очередном заседании думы", - сказал РИА Новости представитель думы Чукотского АО

Камчатские депутаты рассмотрят закон в пятницу, уточнили в региональном парламенте.

Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена. После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.

Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.