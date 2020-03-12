Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса

ПЕКИН, 12 мар - РИА Новости, Анна Раткогло. Люди забудут о необходимости соблюдать правила личной гигиены и перестанут регулярно мыть руки после завершения эпидемии Люди забудут о необходимости соблюдать правила личной гигиены и перестанут регулярно мыть руки после завершения эпидемии COVID-19 , как это было ранее с другими вспышками, именно из-за такого отношения в мире до сих пор активно распространяются опасные инфекционные болезни, заявил РИА Новости директор и основатель Всемирной туалетной организации Джек Сим.

"На мой взгляд, эпидемия COVID-19 – подходящее время для того, чтобы обучить людей тому, как важна гигиена, например мытье рук или ношение маски, когда вы больны", - указал Сим.

По его словам, также крайне важно привить людям привычку избегать ненужных прикосновений, чтобы предотвратить передачу инфекции через контакты, а также привычку дезинфицировать различные поверхности, и в особенности туалеты.

"Исходя из опыта с SARS (атипичная пневмония - ред.) я полагаю, что какая-то часть людей сохранит эти хорошие привычки и будет их придерживаться. Тем не менее, остальные расслабятся и не будут соблюдать общую гигиену после окончания болезни. Именно поэтому мы сейчас и имеем такое широкое распространение COVID-19", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что "даже без COVID-19 соблюдение основных норм гигиены жизненно важно, так как до 50% болезней возникают из-за плохой гигиены".

Однако, по его словам, "многие люди часто игнорируют привычку мыть руки, как правило, около 50% мужчин не моют руки с мылом после посещения туалета".

После возникновения вспышки нового типа коронавируса китайские специалисты стали активно заявлять о том, что основным средством профилактики заболевания остается не прием противовирусных средств, а именно соблюдение основных правил гигиены – частое мытье рук с мылом, избегание прикосновений к глазам, носу, рту, дезинфекция гаджетов и различных поверхностей, ношение защитных масок. По мере распространения заболевания в мире аналогичные рекомендации последовали и от ВОЗ, и от профильных ведомств всех стран, куда добрался коронавирус.

Тем не менее, большинство людей обычно пренебрегают этой простой процедурой – кто-то из-за лени, кто-то из-за того, что нет необходимых условий. А ведь именно немытые руки, которыми мы трогаем деньги, поверхности в транспорте и различных общественных местах, способствуют проникновению в организм возбудителей целого ряда заболеваний, в том числе ОРВИ, гриппа, вирусной пневмонии, холеры, различных форм гепатита и других.

Как мыть руки

Для эффективной профилактики соответствующих заболеваний, в том числе и COVID-19, ВОЗ рекомендует мыть руки следующим образом: нужно намочить руки, взять мыло и потереть ладони. Правой ладонью нужно растереть тыльную поверхность левой кисти, переплетая пальцы, и наоборот.

Далее следует переплести пальцы и тереть одну ладонь о другую. После этого советуют отдельно намылить большие пальцы, потереть пальцами правой руки левую ладонь и наоборот. После чего нужно ополоснуть руки водой, тщательно высушить одноразовым полотенцем. Рекомендуют использовать полотенце для закрытия крана, а в общественных местах - и для открытия или закрытия двери туалета.

Руки следует мыть не менее 20-30 секунд, медицинские работники должны тратить на эту процедуру 40-60 секунд. Когда нет возможности помыть руки с мылом, следует использовать антисептический гель.

Чистые руки спасают жизни

Как сообщается в статье на сайте ВОЗ, во всем мире каждый год 30 тысяч женщин и 400 тысяч младенцев умирают от инфекций, часто это происходит из-за недостатка воды и санитарии в неблагоприятных районах, а также из-за недостаточного соблюдения требований к мытью рук.

Для медработников, особенно акушерок, важно мыть руки до и после прикосновения к пациентам, перед и после медицинских процедур. Однако, по сведениям ВОЗ, до 70% работников здравоохранения не соблюдают рекомендованные меры по гигиене рук.

ВОЗ регулярно проводит кампании по пропаганде мытья рук, в том числе и среди медицинского персонала для снижения риска, заболеваемости и смертности от инфекций, связанным с медико-санитарной помощью (ИСМСП). На сайте ВОЗ отмечается, что "за последние годы благодаря соблюдению гигиены рук в медицинских учреждениях спасены миллионы человеческих жизней".

ВОЗ даже инициировала глобальную кампанию по улучшению гигиены рук среди медико-санитарных работников "Спасайте человеческие жизни: соблюдайте чистоту рук", которая в свою очередь является частью программы "Чистота повышает безопасность медицинской помощи".

В рамках кампании ВОЗ проводит информационно-разъяснительную работу среди медико-санитарных работников для того, чтобы они своевременно и правильно выполняли все требования по соблюдения гигиены рук.