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2020-03-12T05:43+0300
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Российские астрономы не будут жаловаться на Илона Маска в ООН
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РИА Новости

Российские астрономы не будут жаловаться на Илона Маска в ООН

05:43 12.03.2020
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© AP Photo / Mark LennihanИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Mark Lennihan
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Российские астрономы не будут составлять письмо от РАН в ООН с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая может помешать их работе, поскольку такая информация уже доведена до ООН Международным астрономическим союзом, сообщил РИА Новости астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
"Мы и не будем сейчас делать (такое письмо - ред.). Оказалось, что Международный астрономический союз благополучно дошел до ООН. И мы теперь думаем, что от нас сейчас ничего не нужно, но когда у нас будет всероссийская астрономическая конференция, мы запишем (проблему - ред.) в ее решение", - сказал он.
Конференция должна пройти с 17 по 22 августа.
Ранее, выступая в московском планетарии, Самусь рассказал, что РАН готовит такое письмо. По его словам, многотысячная группировка Starlink может испортить 30-40 процентов астрономических снимков.
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Starlink - спутниковая сеть следующего поколения, способная обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Всего планируется запустить около 12 тысяч спутников.
Дополнительные 30 тысяч спутников планируется вывести на орбиты с высотами от 328 до 580 километров. SpaceX оценивала затраты на реализацию проекта в 10 миллиардов долларов, но эксперты считают эту цифру заниженной.
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Хочу стать космонавтомИлон МаскИнститут астрономии РАНРоссийская академия наукSpaceXООН
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