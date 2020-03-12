Российские астрономы не будут жаловаться на Илона Маска в ООН

"Мы и не будем сейчас делать (такое письмо - ред.). Оказалось, что Международный астрономический союз благополучно дошел до ООН. И мы теперь думаем, что от нас сейчас ничего не нужно, но когда у нас будет всероссийская астрономическая конференция, мы запишем (проблему - ред.) в ее решение", - сказал он.