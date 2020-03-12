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Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
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РИА Новости

Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса

03:55 12.03.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости. Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Исламской Республике Иран из-за распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор предоставил на безвозмездной основе тест-системы для лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции в объеме 500 наборов на 50 000 исследований", - говорится в сообщении.
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На сайте также сообщается, что, помимо Ирана, тест-системы, разработанные Роспотребнадзором, получили Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Туркмения, Монголия и КНДР. Всего передано порядка 800 тест-систем для лабораторной диагностики нового коронавируса COVID-19, которые позволят специалистам провести 80 тысяч исследований.
ВОЗ в среду объявила пандемию нового коронавируса в мире. На 11 марта общее количество заражений составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ТуркменияУзбекистанТаджикистанКНДРИранАзербайджанМонголияОбществоВ мире
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