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2020-03-12T02:55+0300
https://ria.ru/20200312/1568464434.html
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке
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РИА Новости

Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

02:55 12.03.2020
9942
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео ракетного удара по базе Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*.
В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих. Их гражданство не указывается. Имена военных не разглашаются до уведомления ближайших родственников.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев.
Пентагон
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Кроме того, еще 12 человек получили ранение во время обстрела.
Подчеркивается, что всего по базе выпустили 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
Как уточнили в пресс-службе коалиции, лагерь Таджи используется для обучения и консультирования иракских сил безопасности военнослужащими коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обсудить 5
Исламское государствоВеликобританияИракСШАВ мире
Популярные комментарии
Поделом им, этим американцам с англичанами за их пробирку с порошком на заседании ООН. :)))
12 марта, 03:45
Нефертити Васильевна Фишман
1501001
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