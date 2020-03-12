Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В распоряжении телеканала РЕН ТВ появилось видео ракетного удара по базе Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*.
В пресс-службе коалиции сообщили, что во время ракетного обстрела лагеря Таджи погибли трое военнослужащих. Их гражданство не указывается. Имена военных не разглашаются до уведомления ближайших родственников.
Ранее в СМИ появилась информация, что среди погибших один американец и двое британцев.
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Кроме того, еще 12 человек получили ранение во время обстрела.
Подчеркивается, что всего по базе выпустили 18 ракет класса "Катюша" (реактивных снарядов). Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
Как уточнили в пресс-службе коалиции, лагерь Таджи используется для обучения и консультирования иракских сил безопасности военнослужащими коалиции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.