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2020-03-12T10:40+0300
https://ria.ru/20200312/1568462536.html
США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568473855_0:17:3000:1705_1036x0_80_0_0_0e046fa7fc1eff9e55c50f988d449917.jpg
РИА Новости

США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

00:08 12.03.2020 (обновлено: 10:40 12.03.2020)
88458
© Фото : Master Sgt. Cecilio RicardoИстребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
Истребители ВВС США F-16 над территорией Ирака
© Фото : Master Sgt. Cecilio Ricardo
КАИР, 12 мар — РИА Новости. США в ночь на четверг атаковали базу иракского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" на границе Сирии с Ираком, передает Sky News Arabia.
"Американская авиация наносит удары <...> в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар", — уточнил корреспондент канала.
В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". "Нанесен материальный ущерб", — сказано в материале.
Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.
Видео ракетного удара по американской базе в Ираке
02:55
Появилось видео ракетного удара по американской базе в Ираке

Обстрел базы коалиции

Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база Таджи в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*.
Погибли трое военнослужащих, их гражданство не указывается, однако СМИ пишут об американце и двух британцах. Еще 12 человек получили ранения.
По данным коалиции, всего по базе выпустили 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Пентагон
10 марта, 18:30
США начали перемещать системы ПВО и ПРО в Ирак
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Обсудить 28
Анбар (мухафаза)ВВС СШАИракСирияСШАВ мире
Популярные комментарии
Счетчик военных преступлений США не останавливается ни на минуту.
12 марта, 00:13
Юрий Толстый
140003113
На них напал неизвестно кто и они разбомбили непонятно кого. Классика. Я понимаю, вас хочется подлизнуть Америке, напишите для убедительности что ракеты на позицию тащили волоком, американцы пошли по следам и вышли на лагерь негодяев.
12 марта, 02:17
euex- ukrainian
6770002
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