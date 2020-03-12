США нанесли удары по базе иракского ополчения на границе с Сирией

"Американская авиация наносит удары <...> в районе деревни аль-Хурай провинции Анбар", — уточнил корреспондент канала.

В свою очередь гостелеканал Сирии Ikhbariya сообщает, что авиация "неустановленной принадлежности" наносит авиаудары по сирийской территории к юго-востоку от пограничного КПП "Аль-Букемаль". "Нанесен материальный ущерб", — сказано в материале.

Идет ли речь об одной атаке или двух разных, не уточняется.

Обстрел базы коалиции

Накануне ракетному обстрелу подверглась военная база Таджи в Ираке , где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с "Исламским государством"*.

Погибли трое военнослужащих, их гражданство не указывается, однако СМИ пишут об американце и двух британцах. Еще 12 человек получили ранения.

По данным коалиции, всего по базе выпустили 18 реактивных снарядов. Самодельная пусковая установка находилась на грузовике в нескольких километрах от базы.