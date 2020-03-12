Премьер Италии объявил о назначении спецкомиссара по коронавирусу

РИМ, 12 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Видный итальянский топ-менеджер Доменико Аркури будет назначен уполномоченным комиссаром по чрезвычайной ситуации в медико-санитарной области в связи с эпидемией коронавируса, сообщил в среду вечером в ходе телеобращения к соотечественникам премьер-министр Италии Джузеппе Конте.
"Вскоре я назначу уполномоченного комиссара для усиления ответа медицинских учреждений на эту чрезвычайную медицинскую ситуацию. Это будет Доменико Аркури", - объявил премьер.
Вопрос о назначении "суперкомиссара" для разрешения всего комплекса сложных вопросов, возникших в связи с эпидемией коронавируса в национальной системе здравоохранения, неоднократно поднимался в последние дни видными политиками Италии, в том числе руководителями оппозиционных парламентских партий.
Отвечая на этот запрос, Конте днем ранее заверил, что "со стороны правительства есть готовность усилить организационный аппарат в этой области, где необходимо действовать эффективно, в том числе в деле приобретения и распределения материалов для отделений интенсивной терапии и индивидуальной защиты".
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Уроженец южной области Калабрия 49-летний Аркури занимал руководящие должности в различных бизнес-структурах и зарекомендовал себя как эффективный менеджер. С 2007 года он управляющий Национального агентства по привлечению инвестиций и развитию предпринимательства Invitalia, 100% которого принадлежит министерству экономики и финансов.
Правительство Италии 31 января приняло решение ввести на полгода режим чрезвычайного положения в стране в связи с распространением коронавируса. Разработка и осуществление мер по обеспечению режима ЧП были возложены на национальную службу гражданской обороны. В своем телеобращении Конте высоко оценил работу главы этой службы Анджело Боррелли и выразил ему благодарность от имени правительства.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно последним официальным данным, обнародованным в среду вечером Борррелли, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 12 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1045 человек, число жертв достигло 827.