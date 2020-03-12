Премьер Италии объявил о назначении спецкомиссара по коронавирусу

"Вскоре я назначу уполномоченного комиссара для усиления ответа медицинских учреждений на эту чрезвычайную медицинскую ситуацию. Это будет Доменико Аркури", - объявил премьер.

Отвечая на этот запрос, Конте днем ранее заверил, что "со стороны правительства есть готовность усилить организационный аппарат в этой области, где необходимо действовать эффективно, в том числе в деле приобретения и распределения материалов для отделений интенсивной терапии и индивидуальной защиты".