Джонсон осудил атаку на базу США в Ираке, при которой погиб британец

"Наши военнослужащие ежедневно поддерживают безопасность и стабильность в регионе. Глава МИД поговорил с госсекретарем США, мы продолжим контакты с нашими международными партнерами, чтобы в полной мере выяснить все детали этой отвратительной атаки", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном канцелярией британского премьера.