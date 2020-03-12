Джонсон осудил атаку на базу США в Ираке, при которой погиб британец

ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания осуждает атаку на базу США в Ираке и совместно с международными партнерами будет выяснять ее обстоятельства, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Военная база "Кэмп-Тадж" в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с группировкой ИГ*, в среду подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск). По предварительным данным, при атаке погибли два американца и один британец, 12 бойцов коалиции ранены.
"Наши военнослужащие ежедневно поддерживают безопасность и стабильность в регионе. Глава МИД поговорил с госсекретарем США, мы продолжим контакты с нашими международными партнерами, чтобы в полной мере выяснить все детали этой отвратительной атаки", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном канцелярией британского премьера.
*Террористическая организация, запрещенная в России.