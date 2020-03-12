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Джонсон осудил атаку на базу США в Ираке, при которой погиб британец
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РИА Новости

Джонсон осудил атаку на базу США в Ираке, при которой погиб британец

01:56 12.03.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 12 мар - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания осуждает атаку на базу США в Ираке и совместно с международными партнерами будет выяснять ее обстоятельства, заявил британский премьер Борис Джонсон.
Военная база "Кэмп-Тадж" в Ираке, где размещены силы коалиции во главе с США по борьбе с группировкой ИГ*, в среду подверглась ракетному обстрелу. Более 15 небольших ракет попали на базу в 19.35 (совпадает с мск). По предварительным данным, при атаке погибли два американца и один британец, 12 бойцов коалиции ранены.
"Наши военнослужащие ежедневно поддерживают безопасность и стабильность в регионе. Глава МИД поговорил с госсекретарем США, мы продолжим контакты с нашими международными партнерами, чтобы в полной мере выяснить все детали этой отвратительной атаки", - говорится в заявлении Джонсона, распространенном канцелярией британского премьера.
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Борис ДжонсонВеликобританияИракСШАВ мире
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