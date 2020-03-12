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Туризм
2020-03-12T05:43+0300
https://ria.ru/20200312/1568463809.html
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
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РИА Новости

В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов

01:45 12.03.2020 (обновлено: 05:43 12.03.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБольшой Москворецкий мост и Московский Кремль
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. С введением в Москве режима повышенной готовности в связи с угрозой коронавируса резко выросло число аннуляций по поездкам иностранных туристов не только в столицу, но и в другие города России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Согласно указу властей Москвы, иностранные туристы, прибывающие в столицу из Китая, Южной Кореи, Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, должны провести в режиме изоляции 14 дней.

"Идет полный обвал на рынке въездного туризма РФ. Десятки групп иностранных туристов, которые должны были прибыть в Россию через Москву, чтобы потом отправиться в путешествия в Санкт-Петербург, Калининград, по городам Золотого кольца, сейчас отменяют туры. Особенно много отказов от граждан Германии", — сказала Тюрина.

Она подчеркнула, что, по мнению туроператоров, отсутствие разъяснений по срокам введенных ограничений и по механизму их реализации сильно осложняет ситуацию.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаИрина ТюринаМоскваСанкт-ПетербургКалининградЭкономика
Популярные комментарии
Пусть лечатся дома. По заграницам шастать не время. На две недели закрыть границы, потом и видно будет, откуда придёт зараза.
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Вячеслав Гаджиев
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