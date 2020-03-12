В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов

"Идет полный обвал на рынке въездного туризма РФ. Десятки групп иностранных туристов, которые должны были прибыть в Россию через Москву, чтобы потом отправиться в путешествия в Санкт-Петербург, Калининград, по городам Золотого кольца, сейчас отменяют туры. Особенно много отказов от граждан Германии", — сказала Тюрина.