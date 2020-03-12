Гуманитарная подгруппа по Донбассу сформирует списки для обмена

"Сегодня мы приняли решение активизировать процесс переговоров по согласованию списков лиц (для обмена пленными в Донбассе – ред.) и активизировать процесс, который должен привести к обмену удерживаемыми лицами, то есть взаимному освобождению. Действительно, гуманитарная группа будет работать в режиме нон-стоп, независимо от того, будет ли прямая встреча представителей, будет продолжаться работа в электронном формате, в формате переписки, будут согласовываться те списки, которые были предоставлены обеими сторонами", - сказала Никонорова журналистам по итогам очередного раунда переговоров.