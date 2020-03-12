Гуманитарная подгруппа по Донбассу сформирует списки для обмена

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Гуманитарная подгруппа контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины будет работать в режиме нон-стоп над согласованием списка для обмена пленными, чтобы на следующих переговорах в Минске 25 марта определиться с возможными условиями обмена, сообщила в среду глава МИД самопровозглашенной ДНР Наталья Никонорова.
"Сегодня мы приняли решение активизировать процесс переговоров по согласованию списков лиц (для обмена пленными в Донбассе – ред.) и активизировать процесс, который должен привести к обмену удерживаемыми лицами, то есть взаимному освобождению. Действительно, гуманитарная группа будет работать в режиме нон-стоп, независимо от того, будет ли прямая встреча представителей, будет продолжаться работа в электронном формате, в формате переписки, будут согласовываться те списки, которые были предоставлены обеими сторонами", - сказала Никонорова журналистам по итогам очередного раунда переговоров.
"Мы надеемся, и протокольно это было закреплено, что на следующем заседании (контактной группы 25 марта в Минске – ред.) мы уже выйдем к окончательному пониманию, когда и каким образом этот процесс может быть завершен и реализован", - добавила она.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.