Эксперты оценили последствия объявления пандемии коронавируса

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. На фоне объявления пандемии нового коронавируса в мире фондовым рынкам предстоит пережить "черный четверг". Об этом "Известиям" заявил глава аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Специалист предполагает, что речь идет о рекордном падении, что будет означать для экономики наступление глобального кризиса, масштаб которого сложно сравнить со всеми предыдущими.
По мнению главы люксембургского офиса консалтинговой группы KRK Group Никиты Рябинина, американский фондовый рынок может рухнуть на 35 процентов от январских максимумов при неблагополучном сценарии.
Как рассказал газете главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович, объявление пандемии может замедлить рост мировой экономики до уровня одного процента. Специалист подчеркивает, что это, вероятно, приведет экономики развивающихся и некоторых развитых стран в состояние рецессии.
Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков считает, что объявление пандемии — это легитимизация самых жестких мер для того, чтобы страны попытались купировать распространение инфекции на ранней стадии. Волчков утверждает, что коронавирус будет распространяться с пиком в апреле–мае и перерывом на лето.
По словам завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галины Кожевниковой, режим пандемии может продлиться до появления вакцины от заболевания.
"При пандемии каждая страна самостоятельно принимает решение, какие карантинные меры ввести. В России с самого начала действовали очень жесткие ограничения, поэтому, в отличие от других стран, у нас единичные случаи, — отметила она.
Доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Н.И. Пирогова Иван Коновалов называет наиболее эффективной мерой по борьбе с распространением инфекции изоляцию.
Распространение нового коронавируса
Накануне гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил на брифинге в Женеве, что распространение нового коронавируса в мире приобрело характер пандемии.
Пандемией называют необычайно сильную эпидемию, характеризующуюся распространением инфекционного заболевания на всей территории страны, территорию сопредельных государств, а иногда и многих стран мира.
Общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах. По данным ВОЗ, умер 4291 заболевший.
В России зарегистрировали 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у россиян, вернувшихся из Италии, два — у граждан Китая, один — у гражданина Италии.
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