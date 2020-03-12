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Религия и мировоззрение
2020-03-12T08:06+0300
https://ria.ru/20200312/1568459033.html
Раскольники придумали, как заполучить власть на Украине
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РИА Новости

Раскольники придумали, как заполучить власть на Украине

08:00 12.03.2020 (обновлено: 08:06 12.03.2020)
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© Фото : ProiniНаграждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
Награждении Епифания в США премией патриарха Афинагора
© Фото : Proini
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Украинские раскольники пытаются убедить окружающих в собственной значимости. Они тиражируют результаты соцопросов, из которых следует, что "Православную церковь Украины" (ПЦУ) поддерживает чуть ли не большинство граждан страны. Однако, как выяснил корреспондент РИА Новости, красивые цифры не соотносятся с реальностью, а подобные социологические исследования проводятся неспроста.

За потерей потеря

На улицах Винницы в минувшие выходные было особенно многолюдно. Более семи тысяч верующих канонической Украинской православной церкви прошли по улицам города крестным ходом и совершили молебен у Спасо-Преображенского кафедрального собора.
В конце 2018 года храм захватили раскольники. Бывший митрополит Винницкий Симеон (Шостацкий) тогда рассчитывал, что вслед за главным храмом епархии новосозданной "Православной церкви Украины" отойдут все 320 приходов УПЦ. Но он просчитался, в чем летом прошлого года публично признался.
"Я потерял очень много. У меня было 320 приходов, сейчас осталось 20. Имел 280 священников, а теперь только 30", — заявил тогда украинским журналистам ушедший в раскол иерарх.
CC BY 3.0 / Vodnik / Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
CC BY 3.0 / Vodnik /
Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий)
Спустя полгода в каноническую Церковь вернулись три священника. Они покаялись в грехе раскола, который в христианстве считается одним из самых тяжких, и были восстановлены в сане, в связи с чем правящий архиерей Винницкой епархии митрополит Варсонофий призвал и остальных священнослужителей к примирению.
А ведь к моменту создания ПЦУ в декабре 2018 года лидеры раскольников вместе с представителями Константинопольского патриархата, выдавшего грамоту об автокефалии новой структуре, убеждали общественность, что украинские граждане, не задумываясь, пойдут к ним в храмы. Первые три месяца команда тогдашнего президента Петра Порошенко делала все для создания соответствующей картинки. К апрелю 2019 года в "незалежную церковь" перешли около 500 общин УПЦ.
Однако впоследствии выяснилось, что лишь около сотни приходов ушли в раскол добровольно. Остальные либо насильственно захвачены, либо перерегистрированы местными властями. То есть реально от Украинской церкви откололось меньше одного процента общин. Всего в юрисдикции УПЦ свыше 12 тысяч приходов, тогда как у ПЦУ — около шести тысяч.
Это не мешает лидеру раскольников Епифанию Думенко раз за разом анонсировать "новую волну переходов" в его структуру. Тут он и приводит данные соцопросов, судя по которым возглавляемой им организации симпатизируют около половины украинцев.
Такие данные содержатся и в свежем исследовании Киевского международного института социологии (КМИС): "позитивно относятся" к ПЦУ 60,4 процента украинцев, в то время как каноническая Украинская церковь вызывает одобрение якобы у 25,7 процента граждан.
"Негативное" отношение к УПЦ, согласно данным КМИС, выразили 28 процентов опрошенных. В представленном исследовании, где фигурирует еще и Украинская греко-католическая церковь, это единственная структура с отрицательным рейтингом одобрения.

Игра цифрами

В Украинской православной церкви говорят, что подобные "исследования" преследуют одну цель — манипулирование общественным мнением. Делается это не впервые.
"Еще до появления ПЦУ Филарет Денисенко (именно он учинил церковный раскол на Украине в начале 90-х. — Прим. ред.) говорил, что у его "Киевского патриархата" (на базе этой структуры и была создана ПЦУ) — 80 процентов верующих и менее трети храмов. Он опирался на данные соцопросов, которые, по сути, сам и провел. Людям прямо задавали вопрос: "Вы за нашу церковь или за московскую?" А те, естественно, говорили "за нашу". А ведь и Украинская церковь Московского патриархата — тоже наша и по уставу обладает полной административной и финансовой самостоятельностью. То есть речь идет об обычной подтасовке данных", — обращает внимание пресс-секретарь УПЦ Василий Анисимов.
Он отмечает, что соцопросы сами по себе ничего не показывают. Например, согласно представленным в ноябре прошлого года Украинским центром экономических и политических исследований имени Александра Разумкова цифрам, ПЦУ поддерживают не 60, а всего 13 процентов украинцев. Десять процентов — за Украинскую церковь. А 30 процентов граждан называют себя "просто православными".
Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс", проводивший опрос в январе прошлого года, сообщает: ПЦУ симпатизируют 38,4 процента украинцев, за УПЦ — 15,2 процента.
Что интересно, эти же организации еще три года назад в унисон твердили: мол, Украинскую православную церковь поддерживает меньшинство, а больше всего сторонников — у Филарета Денисенко (по данным Центра имени Разумкова, опубликованным летом 2017 года, — 39,5 процента взрослого населения страны). А сегодня на его стороне оказалось всего семь процентов украинцев.
Теперь в тренде ПЦУ. Отчет КМИС прямо указывает на это. Из шести вопросов, заданных по телефону респондентам, три посвящены "новой церкви". Гражданам предлагали выбрать "наиболее важные направления деятельности" для этой структуры, "какой она должна быть в первую очередь" в глазах украинцев, а также согласиться/не согласиться с оценкой ее деятельности.
В остальных трех вопросах респондентам предлагалось сравнить ПЦУ с униатами и Украинской церковью. Причем о многочисленных задокументированных случаях атак "думенковцев" на храмы УПЦ ни в одном из вариантов ответов не упоминается.
Скриншот с сайта КМИС с результатами опроса о церковных структурах Украины
Скриншот с сайта КМИС с результатами опроса про церковные структуры Украины
Скриншот с сайта КМИС с результатами опроса о церковных структурах Украины
"Даже несмотря на волну захватов храмов раскольниками, Украинская церковь остается крупнейшей конфессией страны. У нее двенадцать с половиной тысяч приходов — причем не по документам, а на самом деле, 250 монастырей, более ста епископов, 13 тысяч священников. И УПЦ выстояла, несмотря на многочисленные нападки", — подчеркивает Анисимов.
Тем временем захваченные раскольниками храмы Украинской церкви, по словам пресс-секретаря, пустуют, ведь тема томоса сошла на нет с приходом к власти президента Владимира Зеленского — сразу после своей победы на выборах весной прошлого года он демонстративно дистанцировался от темы церковного раскола в стране.

"Другая реальность"

С момента инаугурации нового украинского лидера ПЦУ приросла лишь несколькими храмами. А перерегистрация приходов "Киевского патриархата" затормозилась. Епифаний Думенко, по-видимому, решил поспорить с действительностью, заказав ряд социологических исследований.
Формулировки вопросов респондентам весьма любопытны. Например, предлагается найти виновника непопулярности раскольнической структуры. В числе вариантов — "отсутствие юридической поддержки со стороны власти" и "противодействие со стороны УПЦ МП".
"Бывает, что на выборах заказные опросы срабатывают, так как человек склонен присоединяться к большинству. Так и здесь — исследование показывает, что за ПЦУ якобы большинство украинцев, и граждане начинают задумываться: не пойти ли к ним в храмы. А вторая цель такой "социологии" — раздуть значимость, придать вес персоне Епифания Думенко, в том числе и за рубежом, чтобы извлечь из этого материальную выгоду. Вы же знаете, если человека без музыкального слуха и голоса показать по всем телеканалам, — он уже звезда", — рассуждает в беседе с РИА Новости украинский политолог Ростислав Ищенко.
Однако с реальностью у таких данных, по его словам, мало общего. Настоящий показатель поддержки, подчеркивает эксперт, — численность участников крестных ходов. В минувшее воскресенье на шествия, организованные УПЦ по всей стране, вышли десятки тысяч человек.
© Gleb GaranichКрестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
© Gleb Garanich
Крестный ход УПЦ Московского патриархата в Киеве. 27 июля 2019
Наиболее ярко отношение к Украинской церкви проявилось в дни празднования Крещения Руси, 27 и 28 июля. В крестном ходе УПЦ, напоминает политолог, участвовали тогда свыше 250 тысяч верующих, тогда как у ПЦУ еле набралось десять тысяч участников.
"Если бы "Православную церковь Украины" и в самом деле поддерживали 60 процентов украинских граждан, то они бы уже давно закрыли УПЦ, выгнав духовенство из страны. Не применяют жестких силовых мер лишь потому, что боятся реакции верующих. Например, когда в 2018 году была угроза захвата Киево-Печерской и Почаевской лавр, простой народ самоорганизовался и встал на защиту святынь. Реально большая часть украинского населения поддерживает именно УПЦ. Это самая крупная религиозная организация в стране", — подчеркивает Ищенко.
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
23 января, 08:00Религия и мировоззрение
Раскольник Филарет захотел вернуться в РПЦ. Но при одном условии
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Религия и мировоззрениеСитуация на УкраинеВасилий АнисимовСитуация вокруг УПЦАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийВинницаУкраинаВ мире
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