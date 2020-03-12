"Вирус подхватил уже в больнице". Как Италия живет на карантине

МОСКВА,12 мар — РИА Новости, Галия Ибрагимова, Софья Мельничук. Еще недавно итальянцы отшучивались: "Не война же! Зачем нам запасы медикаментов и еды?" Но сейчас оптимизм сменила паника. Зараженных коронавирусом уже больше десяти тысяч, система здравоохранения работает на пределе, врачей и мест в больницах не хватает. Страну закрыли на карантин. Прекращена торговля, работают только продуктовые магазины и аптеки. Людям нельзя приближаться друг к другу ближе чем на метр.

Звонить в скорую только в экстренных случаях

"На улице почти никого нет. Вот прошел мужчина с собакой. Больше — ни души. Иду и не знаю, остановит ли меня полицейский, оштрафует или нет?" — признается Оксана Смирнова, качая коляску с трехмесячным младенцем. Малышке нужен свежий воздух — как тут усидеть на месте, хотя местные власти настоятельно рекомендовали не покидать дома.

Оксана живет на севере Италии в небольшом городке Кастелли-Калепьо. От Милана — столицы Ломбардии (области, где сейчас больше всего заболевших Covid-19) — всего пятьдесят километров. На улицу выходить можно только при острой необходимости: за продуктами, лекарствами, на почту. Но у Оксаны двое маленьких детей, и все время находиться взаперти она не может.

© Фото : предоставлено Оксаной Смирновой Пустые улицы Кастелли-Калепьо © Фото : предоставлено Оксаной Смирновой Пустые улицы Кастелли-Калепьо

"При встрече с полицией надо предоставить заполненный формуляр — зачем и куда я иду", — рассказывает собеседница РИА Новости. И признается, что бланки пока не распечатала.

Девушка не скрывает, что уже близка к панике. Она старается следовать всем рекомендациям врачей: чаще мыть руки, не выходить из дома без маски, держаться в общественных местах на расстоянии двух метров от других людей, носить перчатки. Но насколько эффективны эти меры, не знает никто.

"В конце февраля, когда все только началось, у всех обратившихся в медучреждения с симптомами простуды брали мазок. А сейчас тампоны закончились, — рассказывает Оксана. — Анализы берут не у всех. Если температура не выше 37,5 градуса и человек может дышать, рекомендуют сидеть дома и не соваться в больницу".

© Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Оксана Смирнова © Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Оксана Смирнова

Звонить в скорую советуют только в случае, если больной задыхается. В клиниках не хватает аппаратов для вентиляции легких. Парадокс, но надежды сейчас возлагают именно на Китай: там пообещали выделить Италии тысячу таких устройств и два миллиона масок.

Еще пару недель назад многие знакомые, друзья и соседи девушки не верили, что ситуация настолько серьезная. "Говорили, мол, все умершие — люди преклонного возраста, у них и без коронавируса все было плохо. А я сразу закупила маски в интернет-магазине, но даже мой муж подшучивал над такой запасливостью. Сейчас не до шуток, — вздыхает девушка. — Все серьезно".

При этом внятной информации о происходящем нет. Все декреты, указы и постановления написаны таким бюрократическим языком, что вникнуть в содержание непросто. "В субботу поползли слухи, что наутро власти закроют на карантин всю Ломбардию. Народ ринулся на юг страны. Мы тоже думали уехать. Но куда нам с маленькими детьми", — сетует собеседница агентства.

Местные больницы переполнены. Поговаривают, что часть персонала уже заразилась коронавирусом. Поэтому итальянцы стараются не обращаться к врачам без надобности.

"Пытаются лечиться дома. Но как быть тем, у кого, например, инфаркт или инсульт? У меня подруга должна рожать. Она в панике, — рассказывает Оксана. — В Италии роды принимают в общих больницах, отдельных акушерско-гинекологических клиник здесь нет. Но все доктора контактируют с инфицированными коронавирусом. Доверить им роды — страшно".

Чтобы как-то поднять гражданам дух, в стране запустили флешмоб: дети рисуют радугу со словами "Все будет хорошо" и вывешивают картинки на дверях и воротах. Оксана показывает один из таких рисунков.

© Фото : предоставлено Оксаной Смирновой Дочка Оксаны Смирновой © Фото : предоставлено Оксаной Смирновой Дочка Оксаны Смирновой

Итальянцам сложно не целоваться

Несмотря на то что Италию закрыли на карантин, по улицам Рима еще вчера можно было относительно свободно ходить и даже сидеть в кафе и барах — но только до шести часов вечера. С сегодняшнего дня и это запрещено. Накануне власти объявили об усилении мер борьбы с коронавирусом. Прекращена торговая деятельность. Работают только продуктовые магазины и аптеки. Ограничения действуют и на перемещения между муниципалитетами, но итальянцы стали относиться к этому с пониманием.

"Например, чтобы покинуть город, надо заполнить специальный документ, указав причину выезда, рассказывает живущий в столице Александр Дунаев. — Ложная информация обернется либо штрафом в 206 евро, либо тюремным сроком от одного года до 15 лет — в зависимости от последствий".

Александр признает, что не всем легко даются новые правила: "В Италии привыкли целоваться при встрече. Сейчас нельзя. Учитывая природную эмоциональность жителей Апеннин, сдерживать себя трудно. Держаться друг от друга на расстоянии тоже непривычно".

Полки магазинов заполнены привычной едой, нет никаких очередей. Опасения, что продукты исчезнут, возникли 21 февраля, когда на севере ввели карантин. "Итальянцы бросились массово скупать провиант. Даже появилась шутка, что смели все виды пасты, кроме "пенне", или, как их еще называют, "перьев" — самого нелюбимого вида макарон. Но потом все успокоились", — рассказывает Дунаев.

© Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Продуктовый магазин в Риме © Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Продуктовый магазин в Риме

В офисе, где работал собеседник РИА Новости, руководство предписало сотрудникам носить маски и резиновые перчатки. Но просидеть весь рабочий день в таком обмундировании оказалось нелегко. В итоге всех распустили по домам и рекомендовали работать удаленно. В учреждении остался только один сотрудник, отвечающий на телефонные звонки.

Политики, как обычно и бывает в таких ситуациях, пытаются набрать очки перед избирателями.

"Лидер правоконсервативной партии "Лига" Маттео Сальвини критикует сейчас каждый шаг правительства Джузеппе Конте. Если кабинет министров закрывает границу, он кричит, что этого делать не надо. Когда границу открывают, Сальвини снова недоволен, — объясняет Дунаев. — Джорджа Мелони — глава выходящей на политическую арену партии "Братья Италии" — тоже пытается прославиться, эксплуатируя тему коронавируса. Она утверждает, что все проблемы — из-за неправильных решений. И ее рейтинги действительно растут".

Собеседник агентства обращает внимание, что итальянцы практически не критикуют систему здравоохранения: "Врачей поддерживают. Называют их национальными героями. По соцсетям разошлось фото медсестры в маске, уснувшей после 24-часовой смены прямо за рабочим столом. Редкий случай, когда человека, спящего на службе, не критиковали, а напротив, благодарили".

© Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Информационный буклет о коронавирусе в Риме © Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Информационный буклет о коронавирусе в Риме

Что можно, а что нельзя

Доброе отношение к медикам подтверждает еще одна собеседница РИА Новости. Сайера Исмаилова называет Италию второй родиной и по-прежнему считает здешнюю систему здравоохранения одной из лучших в Европе.

"Врачи даже в таких экстремальных условиях делают все возможное. Но ситуация действительно сложная. Мой родственник работает в больнице. Недавно к ним попал пожилой мужчина с переломом ноги. И уже в больнице заразился коронавирусом. Болезнь распространяется очень быстро", — рассказывает РИА Новости Исмаилова.

Ежедневно публикуются сводки о количестве зараженных. "Ситуация — как на поле боя. Доктора уже используют выражения вроде "поступили новые раненые". Не хватает медперсонала. Клиники просят вернуться на работу коллег, вышедших на пенсию или сменивших профессию. С больничными койками тоже туго. Плановые операции переносятся. Но и частная медицина, сколько бы ее ни хвалили, в таких условиях не в состоянии творить чудеса", — объясняет собеседница агентства.

© Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Сайера Исмаилова © Фото : предоставлено Саёрой Исмаиловой Сайера Исмаилова

"И вот что еще беспокоит: страна не до конца оправилась и от предыдущего экономического кризиса, а тут снова — закрывают предприятия, останавливают производство, — сетует Исмаилова. — Сотрудников отправляют в неоплачиваемые отпуска. Маленькие фирмы уже начали закрываться".