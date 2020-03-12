Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-12T08:03+0300
https://ria.ru/20200312/1568448424.html
В Екатеринбурге пациентку лечили в коридоре — умерла через два дня
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568442818_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_cb56f0477cf01fa7683d62154111aa00.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге пациентку лечили в коридоре — умерла через два дня

08:00 12.03.2020 (обновлено: 08:03 12.03.2020)
5971
© Фото : аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтактеНадежда Богданова в больнице
Надежда Богданова в больнице
© Фото : аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтакте
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Мария Марикян. Надежду Богданову госпитализировали в екатеринбургскую больницу № 20 с подозрением на панкреатит. Однако в палате она пробыла недолго: ее перевезли в коридор. По словам врачей, пациентка мешала другим больным своими криками. Муж Богдановой Андрей пришел в ужас, когда ее увидел, — она была настолько слаба, что не могла пошевелиться. Но лечащий врач убеждал Андрея: кричала Надежда якобы не от боли, а от "возбужденного состояния", при этом "показаний для перевода в реанимацию не было". Через несколько часов Богданова умерла.

"Изолировать от всех"

Надежде стало плохо вечером 7 марта. "Ее тошнило, рвало. Была сама не своя, — вспоминает муж. — Медики приехали, осмотрели, сказали, что у нее ничего серьезного. Посоветовали лекарство "от живота". Пошел в аптеку, купил. Уже и названия не помню. В общем, не помогло. На следующий день — еще хуже. Снова вызвали скорую. Надю увезли в горбольницу № 20".
Андрея не взяли: медики заверили, что в этом нет необходимости. "Утром она позвонила мне. Голос был слабый, тихий. Попросила, чтобы приехал. А я как раз уже собирался — хотел отвезти продукты и необходимые вещи. В больнице увидел Надю в палате, под капельницей, совсем на себя не похожа. Я забеспокоился, нормально ли ее лечат? Ясного ответа так и не получил. Меня отправили домой, объяснили, что пока обследуют".
Утром 10 марта Богданов позвонил жене. Однако трубку взяла соседка по палате. "Она всю ночь истошно кричала. Наверняка от боли! Ей было очень плохо", — рассказала мне та женщина. Я, конечно, быстро собрался — и в больницу. Прихожу — а Надя никакая. По словам врачей, у нее был панкреатит (воспаление поджелудочной железы. — Прим. ред.). Лежала она не в палате, а в коридоре. На вопрос, что она там вообще делает, мне ответили, что она вела себя неадекватно и криками мешала другим пациентам в палате!"
© Фото : аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтактеКойка Богдановой в коридоре
Койка Богдановой в коридоре
© Фото : аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтакте
Койка Богдановой в коридоре
Тот разговор с лечащим врачом Андрей зафиксировал на диктофон (есть в распоряжении редакции).
— Она мешала остальным. Была в возбужденном состоянии. Вас же рядом не было. Вот и некому было успокоить.
— А обратно нельзя ее в палату?
— Ну, давайте немного подождем. Не будем же мы ее таскать туда-сюда!
Затем в разговор вмешивается сотрудница горбольницы.
— Ничего страшного, что она в коридоре. Вот она спит. Сегодня глаз не сомкнули все женщины в палате! Она вела себя неадекватно. Кричала, падала на пол. Всю больницу на уши поставила. Мы ничего плохого не сделали.
После чего лечащий врач заключил: Надежду таким образом "изолировали", но лечить продолжали. Богданов, по его словам, зашел в палату, чтобы расспросить, как все было на самом деле. "Мне лишь сказали, что она кричала от боли! И на пол действительно упала, на лбу у нее был синяк".
Вскоре после того самого разговора с медиками Богдановой не стало. "В общей сложности я пробыл в больнице три часа. Требовал, чтобы ее отправили в реанимацию. А в итоге что? Решили, что она сумасшедшая, дали снотворное, вывезли из палаты в коридор и оставили рядом с туалетом! — Андрей не сдерживает слез. — Пока я пытался добиться, чтобы ей хоть кто-то помог, она просто умирала!"
Деткое отделение городской больницы
10 февраля, 08:00Специальный репортаж
Почему в наших больницах умирают люди, которых можно было спасти

"Она у меня жизнерадостной была"

В конце марта Надежде исполнился бы 31 год. "Она не работала нигде. Как и я. Дело в том, что мы с детства инвалиды второй группы. Считаемся умственно отсталыми, — продолжает Андрей. — Познакомились в пансионате в 2013 году, с тех пор вместе. Два года назад я получил квартиру. Конечно, сразу Надю забрал к себе. Она у меня жизнерадостной была, много смеялась, всегда улыбалась. Очень любила крестиком вышивать, из бисера плести, вязать".
Богданов признается, что друзей у него немного, а помощь нужна. Поддержать его в непростой ситуации вызвался екатеринбургский журналист и администратор сетевого паблика "Лампа" Андрей Казанцев. "Познакомились с ним недавно. Под Новый год мы организовали розыгрыш автомобиля среди подписчиков, и Андрей выиграл. Однако от подарка отказался: мол, им с супругой пенсии на жизнь хватает. "Найдется тот, кто в машине нуждается больше, чем я", — сказал он тогда. "Ладу Гранту" Андрей подарил интернату для умственно отсталых, в котором сам когда-то воспитывался. Думаю, такой поступок многое говорит об этом человеке".
В день смерти Надежды Казанцев вместе с Богдановым отправились в Следственный комитет. "Мы обратились с просьбой возбудить уголовное по нескольким статьям УК — 124-й ("Неоказание помощи больному"), 109-й ("Причинение смерти по неосторожности"), 293-й ("Халатность")". В региональном управлении СК агентству сообщили, что взяли дело на контроль.

"Сделали, что могли"

Одиннадцатого марта Богданову снова приехал в больницу — забрать вещи жены и получить справку о смерти. Его сопровождал Андрей Казанцев. Без конфликта не обошлось: вдовец высказал претензии лечащему врачу Надежды. Журналист записал их разговор на камеру.
"Она кричала, но не от болей. Про боли она ничего не говорила", — спокойно настаивает на своем врач. "Как же так? А отчего тогда кричат люди при таком-то заболевании?" — возмущается Богданов. Медик в ответ отрезал: в больнице "сделали все, что могли", а показаний для перевода в реанимацию "не было".
© Аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтактеРазговор с врачом горбольницы № 20. Стоп-кадр из видео
Разговор с врачом горбольницы №20. Стоп-кадр из видео
© Аккаунт Лампа. Екатеринбург во ВКонтакте
Разговор с врачом горбольницы № 20. Стоп-кадр из видео
Казанцев так комментирует диалог: "Врач будто отказывался входить в положение. Можно было хотя бы проявить сочувствие. Дело в том, что в больнице даже на пальцах не стали объяснять, как лечили Надежду и почему все так закончилось. Конечно, Андрей в шоке и не понимает, что происходит. Вопросов очень много. Лечащий врач отвечал достаточно грубо. "Мне ни за что не стыдно. Мы ее лечили", — вот его слова".
Историей заинтересовалась и прокуратура. "Мы инициировали проверку по сообщениям в Сети. Наши сотрудники выехали в больницу 11 марта. Точную причину смерти установят по результатам экспертизы", — проинформировали РИА Новости в ведомстве.
На момент публикации материала в приемную главврача горбольницы дозвониться не удалось. Рядовые сотрудники медучреждения в комментариях агентству отказали. В управлении здравоохранения администрации Екатеринбурга нам рассказали, что идет внутренняя служебная проверка.
Андрею Богданову пока остается только собраться с силами и организовать похороны. Помочь в этом пообещал журналист Казанцев.
6032719732
Обсудить 7
скорая помощьВидеоСледственный комитет России (СК РФ)ЕкатеринбургОбщество
Популярные комментарии
Подумаешь нет медицины. Зато страна с колен встала. Не все же сразу. Важно поступательное развитие, индексация пенсий с 12ти до 16ти т.р. в следующие 20 лет ...
12 марта, 08:54
Max P
10501022
Уважаемые журналисты и читатели, да, панкреатит - это очень трудная болезнь и в определенных стадиях не излечимая (люди сгорают быстро). Сочувствую потере близкого человека! Но и травить врачей не надо! Врачи тут помочь мало чем могут (когда болезнь на определенной стадии). Царствие небесное!
12 марта, 08:24
Alexey Markun
8011013
Рекомендуем
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Клещ
Врач рассказал, что делать при укусе клеща
Кадр из клипа на песню Tears Getting Sober болгарской певицы Виктории Георгиевой (Victoria)
Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020
Дезинфекция жилого комплекса во Внутренней Монголии
Эксперт объяснил причину быстрого распространения коронавируса
Табло курса обмена доллара, евро к рублю в Москве
Экстренные меры: как рубль будут спасать от обвала
Вращение аксиона (черный шар) производит избыток вещества (цветные шарики) над антивеществом
Раскрыта тайна происхождения материи во Вселенной
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Президент США Дональд Трамп и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Россия перед лицом шантажа: зачем Вашингтон и Эр-Рияд давят на нас
Кадр из видео спящего на льду рыбака
Рыбак из ролика "Нормально" рассказал, как похудел на 100 килограммов
Актер Том Хэнкс и его жена певица Рита Уилсон
Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти в Вене
Ирак и Кувейт по примеру Саудовской Аравии снизили цену на нефть
Рэп-исполнитель Тимати
Пользователей Сети удивило исчезновение татуировок у Тимати
Актриса Людмила Артемьева в сериале Сваты
Актриса из сериала "Сваты" покинула проект
Отказ от алкоголя
Ученые назвали самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:57Мебельная фабрика сравнила людей разных рас с цветной обивкой диванов
10:57Ирина Богданова стала лауреатом литпремии за лучшую подростковую книгу
10:55В Казахстане отменили парад в Нур-Султане к 75-летию Победы
10:50Twitter перевел сотрудников на домашний режим работы из-за вируса
10:49Депутаты Томской области поддержали поправки к Конституции
10:46В Австрии число зараженных коронавирусом достигло 302 человек
10:45Свердловские депутаты поддержали пакет поправок в Конституцию
10:44В Волгоградской области депутаты поддержали поправки в Конституцию
10:40В Башкирии депутаты одобрили закон о поправке в Конституцию
10:40В Кандалакше оценили работу комиссии с напавшим на ребенка подростком
10:38Заразившийся COVID-19 житель Подмосковья летел транзитом через Австрию
10:32Россия и Турция достигли согласия по большинству вопросов по Идлибу
10:31В Сербии число зараженных коронавирусом достигло 19 человек
10:30В Польше зафиксировали скачок заболеваемости коронавирусом
10:25В Китае заявили, что пик эпидемии коронавируса в стране прошел
10:20В Мельбурне два человека погибли при нападении мужчины с ножом
10:15Для людей с инвалидностью упростят получение средств реабилитации
10:15Объявлен конкурс на лучшее название нового музея на Красной площади
10:10В Иркутской области завели дело после пожара, где погибли пять человек
10:08В Югре произошла авария на магистральном газопроводе
Лента новостейМолния