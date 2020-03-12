Дагестан может стать оздоровительным центром России

МАХАЧКАЛА, 12 мар — РИА Новости. Дагестан может превратиться в рекреационно-оздоровительный и туристический центр России, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития в Махачкале.

"Дагестан – один из красивейших уголков нашей страны, обладающий уникальным сочетанием природных условий и историко-культурного наследия, единственный субъект нашего федерального округа, имеющий морское побережье, — сказал Чайка. — Все это благоприятствует превращению республики в один из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров Российской Федерации".

Он отметил, что в республику приезжают отдыхающие как из России, так и из других стран.