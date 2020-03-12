Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-12T22:04+0300
https://ria.ru/20200312/1568436364.html
Дагестан может стать оздоровительным центром России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156093/81/1560938175_0:305:3098:2048_1036x0_80_0_0_b4a833e42e0c7742bc88dc8550693549.jpg
РИА Новости

Дагестан может стать оздоровительным центром России

22:04 12.03.2020
628
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкИсторический парк "Россия - моя история" в Махачкале
Исторический парк Россия - моя история в Махачкале
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 12 мар — РИА Новости. Дагестан может превратиться в рекреационно-оздоровительный и туристический центр России, заявил полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития в Махачкале.
"Дагестан – один из красивейших уголков нашей страны, обладающий уникальным сочетанием природных условий и историко-культурного наследия, единственный субъект нашего федерального округа, имеющий морское побережье, — сказал Чайка. — Все это благоприятствует превращению республики в один из мощных рекреационно-оздоровительных и туристских центров Российской Федерации".
Он отметил, что в республику приезжают отдыхающие как из России, так и из других стран.
"Туризм является одной из перспективных с точки зрения экономической эффективности отраслей для региона. Необходимо выработать дополнительные меры по повышению инвестиционной привлекательности этой сферы для предпринимателей", — подчеркнул полпред.
Автор проекта Доступный туризм Саида Гаджиева
29 августа 2019, 09:19Туризм
Cтудентка из Дагестана создала туристические маршруты для незрячих
20121012
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмРеспублика Дагестан
Рекомендуем
Толстый мужчина у холодильника
Диетолог рассказал о пандемии ожирения в России
Табло с индексами котировок в зале Нью-Йоркской фондовой биржи
Американская биржа закрылась с рекордным падением за последние 30 лет
Песня Uno группы Little Big для Евровидения-2020
Little Big представила песню для Евровидения
Нефтяной станок-качалка
Рейтер сообщил о желании Эр-Рияда вытеснить российскую нефть Urals
Мужчина поднимает гантелю
Выглядящий на 30 лет дедушка раскрыл секрет молодости
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
На Кубани рассказали о состоянии пациента с коронавирусом
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон назвал коронавирус самым страшным кризисом в здравоохранении
Рабочие в защитных костюмах дезинфицируют дворец Долмабахче в Стамбуле
Эпидемия коронавируса только начинается, заявил Макрон
Забор анализа на коронавирус у водителей
В Израиле двое туристов из Москвы заразились коронавирусом
Наружная реклама со слоганом Коронавирус. Давайте прекратим это вместе в регионе Ломбардия, Италия
Супруги умерли от коронавируса с разницей в два часа
Добыча нефти
В США пригрозили остановить Москву и Эр-Рияд на нефтяном рынке
Участники группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская
Источник раскрыл название песни Little Big для Евровидения
Прибытие граждан Италии, находившихся на круизном лайнере Diamond Princess
Россия приостановит пропуск через границу граждан Италии
Президент Финляндии Саули Ниинистё на полях V Международного арктического форума Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:48В Госдуме предлагают запретить пропаганду действий пособников нацизма
01:46В Каталонии ввели карантин в четырех населенных пунктах из-за COVID-19
01:36Поддержавший в СФ поправки в конституцию Лукин готов выйти из "Яблока"
01:33СМИ узнало о бегстве Порошенко из Украины накануне допроса
01:30США наносят ответные удары в Ираке после нападения на базу Таджи
01:23В Катаре из-за коронавируса закрываются кинотеатры, музеи и спортзалы
01:22В Испании коронавирус выявили еще у одного министра
01:15Леди Гага объявила о выходе новой книги
01:12В Бразилии коронавирус снова обрушил биржу
01:05В США суд распорядился освободить экс-информатора WikiLeaks Мэннинг
01:01Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус
00:57СМИ раскрыло детали гибели девочки в Тамбовской области
00:40Президент ФРГ отменил поездку в Мексику и Коста-Рику из-за COVID-19
00:34Мэр Нью-Йорка считает, что жертвы от коронавируса в городе неизбежны
00:30В Аргентине выявили первые случаи заражения COVID-19 внутри страны
00:21В Карелии ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
00:07Посольство: россияне смогут покинуть Монголию чартерами
23:55В МИД Китая допустили, что коронавирус в Ухань завезли из США
23:50Президент Финляндии поблагодарил Россию за борьбу с коронавирусом
23:49Little Big представила песню для Евровидения
Лента новостейМолния