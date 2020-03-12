Россияне стали покупать авиабилеты ближе к дате вылета

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В начале марта глубина бронирований авиабилетов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по международным направлениям с 55 до 49 дней до вылета, по внутрироссийским направлениям – с 38 до 35 дней, сообщает Biletix.

При этом показатель продолжительности планируемых поездок вырос. По России средний период между вылетом и прилетом в выборке авиабилетов туда-обратно вырос с семи до девяти дней, за границу – с 11 до 13 дней.

Изменений в распределении долей бронирований авиабилетов по международным и внутренним направлений практически нет: 1-10 марта соотношение внутренних и внешних направлений составило 66 и 34 процента соответственно, в то время как в 2019 году – 65 и 35 процентов.