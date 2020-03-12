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Туризм
2020-03-12T10:01+0300
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Россияне стали покупать авиабилеты ближе к дате вылета
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РИА Новости

Россияне стали покупать авиабилеты ближе к дате вылета

10:01 12.03.2020
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© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта
© Fotolia / Artur Marciniec
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. В начале марта глубина бронирований авиабилетов снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: по международным направлениям с 55 до 49 дней до вылета, по внутрироссийским направлениям – с 38 до 35 дней, сообщает Biletix.
При этом показатель продолжительности планируемых поездок вырос. По России средний период между вылетом и прилетом в выборке авиабилетов туда-обратно вырос с семи до девяти дней, за границу – с 11 до 13 дней.
Изменений в распределении долей бронирований авиабилетов по международным и внутренним направлений практически нет: 1-10 марта соотношение внутренних и внешних направлений составило 66 и 34 процента соответственно, в то время как в 2019 году – 65 и 35 процентов.
Самые популярные направления бронирований авиабилетов за границу в начале марта 2020: Стамбул, Ларнака, Бургас, Тиват и Ереван. По России – Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Санкт-Петербург.
Пассажиры в зоне отлета аэропорта Шереметьево
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ТуризмСочиТуризмтуристыавиабилетыЛарнака (район)Новости - ТуризмТиватБургасСимферопольЕреванМинеральные ВодыСтамбулСанкт-ПетербургКалининград
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