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Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос"
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РИА Новости

Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос"

23:17 11.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук
Лидер партии Голос и рок-группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Лидер партии "Голос" и рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Украинский музыкант, лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что партийный съезд избрал на место руководителя Киру Рудик.
"Сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - цитирует Вакарчука пресс-служба партии.
"А я как лидер буду продолжать развивать партию", - добавил он.
По мнению политика, его миссия - приводить в политику новых людей и создавать конкуренцию.
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