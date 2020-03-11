Вакарчук сложил полномочия главы партии "Голос"

"Сегодня на съезде партии "Голос" выбрали новой главой партии лучшего управленца из нашей команды Киру Рудик. Кира олицетворяет собой современность. И эту современность она привнесет в работу партии вместе с неоценимым опытом управления крупными командами", - цитирует Вакарчука пресс-служба партии.