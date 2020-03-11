Все крупнейшие музеи Мадрида закрываются для посещения

Эти меры вводятся с целью "гарантии здоровья посетителей, пользователей и сотрудников", говорится в сообщении ведомства. Будут временно закрыты Испанская фильмотека, а также все музеи и архивы, расположенные в Мадриде, которые подчиняются министерству культуры и спорта. Среди них – музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы, национальный археологический музей, национальный музей антропологии, музей Серральбо, национальный музей декоративных искусств, музей Америки, музей костюма, музей Сорольи, центр Табакалера, музей романтизма.
Закрыты также национальный исторический архив, кино Доре.
Музеи и другие учреждения будут закрыты с 12 марта на неопределенный срок.
О временном прекращении работы сообщила Национальная библиотека Испании.
В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 50 человек скончались. Наибольшее число зараженных - в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
Власти автономных сообществ Мадрид и Риоха, а также столицы Страны Басков города Витория приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса