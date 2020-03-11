Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-03-11T22:31+0300
https://ria.ru/20200311/1568460945.html
Все крупнейшие музеи Мадрида закрываются для посещения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565279206_0:406:2888:2031_1036x0_80_0_0_f36e2387f74418426d8bc78b6450216d.jpg
РИА Новости

Все крупнейшие музеи Мадрида закрываются для посещения

22:30 11.03.2020 (обновлено: 22:31 11.03.2020)
545
© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкЖенщина в маске
Женщина в маске
© РИА Новости / Алессандро Рота
Перейти в фотобанк
Женщина в маске. Архивное фото
МАДРИД, 11 мар - РИА Новости. Все крупнейшие музеи и культурные центры испанской столицы, включая музей Прадо и музей королевы Софии, закрываются для посещения, сообщило министерство культуры Испании.
Эти меры вводятся с целью "гарантии здоровья посетителей, пользователей и сотрудников", говорится в сообщении ведомства. Будут временно закрыты Испанская фильмотека, а также все музеи и архивы, расположенные в Мадриде, которые подчиняются министерству культуры и спорта. Среди них – музей Прадо, музей королевы Софии, музей Тиссена-Борнемисы, национальный археологический музей, национальный музей антропологии, музей Серральбо, национальный музей декоративных искусств, музей Америки, музей костюма, музей Сорольи, центр Табакалера, музей романтизма.
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Вчера, 19:39
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Закрыты также национальный исторический архив, кино Доре.
Музеи и другие учреждения будут закрыты с 12 марта на неопределенный срок.
О временном прекращении работы сообщила Национальная библиотека Испании.
В Испании, по последним официальным данным, зафиксировано более 2 тысяч случаев заражения коронавирусом, около 50 человек скончались. Наибольшее число зараженных - в Мадриде, Риохе, Стране Басков и Каталонии.
Власти автономных сообществ Мадрид и Риоха, а также столицы Страны Басков города Витория приняли решение о временном закрытии учебных заведений. Власти рекомендовали отказаться от необязательных поездок по стране, авиасообщение с Италией приостановлено до 25 марта, введен запрет на проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, численность участников которых превышает тысячу человек, однако организаторы повсеместно отменяют мероприятия с участием и гораздо меньшего числа людей. Все крупные спортивные соревнования проходят при пустых трибунах. В Мадриде власти закрыли ряд театров и культурных учреждений, библиотеки, отменено проведение ряда спортивных мероприятий.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
220200
Обсудить 0
КультураКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаКоронавирусыИспанияМадридВ мире
Рекомендуем
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН отложила конференции из-за коронавируса
На набережной города Витториоза
Мальта ограничила транспортное сообщение с европейскими странами
Продажа медицинских масок
Премьер Греции объявил новые меры борьбы с коронавирусом
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Число жертв коронавируса в Британии увеличилось до восьми
Измерение температуры водителя автомобиля
Боливия объявила чрезвычайное положение из-за пандемии коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
В Сербии число зараженных коронавирусом в достигло 18 человек
Женщина в медицинской маске в поезде в Токио
Эксперт сравнил пандемию коронавируса с "черным лебедем"
Девушка в медицинской маске
Во Франции число жертв коронавируса выросло в полтора раза за сутки
Люди в защитных масках у Колизея в Риме, Италия
МИД Британии призвал остающихся в Италии туристов вернуться домой
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Эксперт оценила влияние пандемии коронавируса на действия России
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации из Белого дома в Вашингтоне. 8 января 2020
Трамп намерен сделать заявление по коронавирусу
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния