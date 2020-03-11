Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T21:22+0300
https://ria.ru/20200311/1568455860.html
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568270270_0:10:1887:1071_1036x0_80_0_0_aef3ae7f9c75a3f58e37a713028e85ca.jpg
РИА Новости

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

19:42 11.03.2020 (обновлено: 21:22 11.03.2020)
55298
© РИА НовостиМедицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые европейские страны из-за пандемии коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию, Испанию, Германию и Италию и обратно.
При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.
Помимо этого, продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.
В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший.
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
698616617
Обсудить 7
ТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус Covid-19РоссияФранцияГерманияИталияИспанияОбщество
Популярные комментарии
Что-же будет с Соловьевым и его отпрысками?!
11 марта, 22:18
МСМихаил Сивидов
13121006
Интересно, а частный борт Шувалова тоже попадает под это правило?
11 марта, 22:02
Mark Smirnoff
10121004
Рекомендуем
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
В России выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Девушка у бассейна одного из отелей в Антальи
Власти Турции предложили перенести начало турсезона из-за коронавируса
Пожарные распыляют дезинфицирующее средство в Тегеране, Иран
Индия приостановила действие туристических виз из-за коронавируса
Туристы в защитных масках в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
Таиланд ужесточил правила въезда для граждан России
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" с 13 марта приостановит рейсы в Германию и Испанию
Коронавирус
Китайский эксперт назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Женщину заперли на карантин из-за коронавируса с телом умершего мужа
Медицинские работники перед началом осмотра пассажиров в аэропорту Шереметьево
Врачи оценили последствия объявления пандемии коронавируса
Добыча нефти в Бейнвилле, штат Монтана, США
Forbes предрек победу России над Саудовской Аравией в нефтяной войне
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Песков прокомментировал просьбу итальянских адвокатов Путину
Медицинские работники у здания больницы в городе Дэгу, Южная Корея
Врачи рассказали о новых симптомах коронавируса
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
Добыча нефти
Американский экономист предрек России победу в нефтяной войне
Большой Москворецкий мост и Московский Кремль
В Москве режим готовности вызвал массовый отток иностранных туристов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния