Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые европейские страны из-за пандемии Россия временно ограничит пассажирские авиаперевозки в некоторые европейские страны из-за пандемии коронавируса , сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Испанию, Германию и Ограничения начнут действовать в полночь 13 марта и коснутся рейсов во Францию Италию и обратно.

При этом, сохранятся рейсы в столицы этих стран, а также в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Барселону через терминал F Шереметьево.

Помимо этого, продолжатся и чартерные перевозки для доставки в эти страны их граждан и других иностранцев, а также для вывоза россиян на родину.

В мире новым коронавирусом заболели уже 118 тысяч человек в 114 странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, скончался 4291 заболевший.