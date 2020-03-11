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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T19:16+0300
https://ria.ru/20200311/1568454968.html
Мосгордума в четверг рассмотрит конституционные поправки
https://cdn22.img.ria.ru/images/155884/75/1558847598_0:248:3000:1936_1036x0_80_0_0_aff9b60e439361450231064114211bc6.jpg
РИА Новости

Мосгордума в четверг рассмотрит конституционные поправки

19:16 11.03.2020
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевПервое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Мосгордума рассмотрит закон о поправках в конституцию на внеочередном заседании в четверг, сообщил председатель городского парламента Алексей Шапошников в своем Twitter.
Закон в четверг быль принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.
"В Мосгордуму внесен закон о поправках в Конституцию РФ. Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ ",- сообщил Шапошников.
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Голосование по поправкам в КонституциюАлексей ШапошниковКонституция РФМосковская городская думаПолитика
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