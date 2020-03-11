Мосгордума в четверг рассмотрит конституционные поправки

Закон в четверг быль принят федеральным парламентом и направлен для рассмотрения в регионы.

"В Мосгордуму внесен закон о поправках в Конституцию РФ. Завтра на внеочередном заседании рассмотрим документ, так как ряд поправок вступает в силу только после одобрения органами законодательной власти субъектов РФ ",- сообщил Шапошников.