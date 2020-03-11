Букмекеры назвали возможного победителя Евровидения-2020

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. После того, как все участники музыкального конкурса Евровидение, за исключением России, представили песни и клипы, букмекеры назвали потенциального победителя, сообщает портал Eurovisionworld.
Так, по мнению экспертов, сейчас больше всего шансов у Виктории, певицы из Болгарии. Недавно она представила на YouTube клип на трек Tears getting sober.
На вторую позицию поставили исландскую группу Gagnamagnið. Третье место — у поп-группы из Литвы The Roop.
Несмотря на то, что музыканты из Little Big пока не показали, с чем поедут в Роттердам (конкурсная песня будет представлена уже завтра на "Вечернем Урганте"), букмекеры поставили их на пятое место. Ранее треш-поп группе из Санкт-Петербурга прогнозировали "бронзу".
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая.