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2020-03-03T20:20+0300
https://ria.ru/20200303/1567899695.html
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении
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РИА Новости

Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

14:40 03.03.2020 (обновлено: 20:20 03.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКонцерт группы Little Big в Москве
Концерт группы Little Big в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на победу на Евровидении в десять процентов, пишет портал Eurovisionworld.
Наиболее вероятным претендентом на лидерство считается Исландия с результатом в 13 процентов, второе место в котировках букмекеров занимает Литва. Российским представителям прогнозируют "бронзу".
Продюсер Яна Рудковская
Вчера, 12:43Культура
Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на Евровидении
Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.
Накануне стало известно, что Россию представит петербургская группа Little Big. Премьера песни, с которой выступит коллектив, состоится в ближайшие дни.
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КультураРоссийская Федерация (Россия)Евровидение-2020Ильич (Илья Прусикин)ЕвровидениеНидерландыLittle Big
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