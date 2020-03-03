Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на Евровидении

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Букмекеры оценили шансы российской группы Букмекеры оценили шансы российской группы Little Big на победу на Евровидении в десять процентов, пишет портал Eurovisionworld

Наиболее вероятным претендентом на лидерство считается Исландия с результатом в 13 процентов, второе место в котировках букмекеров занимает Литва. Российским представителям прогнозируют "бронзу".

Евровидение-2020 пройдет 12-16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили возможность провести песенный конкурс после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

Накануне стало известно, что Россию представит петербургская группа Little Big. Премьера песни, с которой выступит коллектив, состоится в ближайшие дни.