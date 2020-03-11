Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посольство России в Италии сообщило, что российских туристов не пускают в страну в связи с действующим режимом ЧС и введенными ограничениями на передвижения.

"Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом", - говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что в качестве исключения разрешается въезд в Италию гражданам, прошедшим соответствующие проверки в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства.

В посольстве напомнили, что россияне, находящиеся на территории Италии, могут беспрепятственно покинуть страну воздушным транспортом. Для перемещения по территории государства, в том числе в аэропорт для вылета, необходимо иметь с собой заполненный специальный модуль, подготовленный МВД Италии.

"Порядок возвращения на Родину российских граждан, постоянно проживающих в Италии или оформивших себе гражданство Итальянской Республики, уточняется. Посольство запросило соответствующие разъяснения у МИД Италии", - добавляется в сообщении.