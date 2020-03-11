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Туризм
2020-03-11T21:13+0300
https://ria.ru/20200311/1568453475.html
Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну
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РИА Новости

Посольство России в Италии сообщило, что туристов не пускают в страну

21:13 11.03.2020
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© REUTERS / Aeroporti di RomaПроверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
Проверка температуры пассажиров в аэропорту Фьюмичино в Риме
© REUTERS / Aeroporti di Roma
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Посольство России в Италии сообщило, что российских туристов не пускают в страну в связи с действующим режимом ЧС и введенными ограничениями на передвижения.
"Въезд для иностранных туристов на территорию страны закрыт. В частности, российские туристы, которые, несмотря на рекомендации МИД России, продолжают прилетать в Италию, вынуждены возвращаться обратно тем же рейсом", - говорится в сообщении ведомства.
Подчеркивается, что в качестве исключения разрешается въезд в Италию гражданам, прошедшим соответствующие проверки в случаях, связанных с острой служебной необходимостью, состоянием здоровья или возвращением к постоянному месту жительства.
В посольстве напомнили, что россияне, находящиеся на территории Италии, могут беспрепятственно покинуть страну воздушным транспортом. Для перемещения по территории государства, в том числе в аэропорт для вылета, необходимо иметь с собой заполненный специальный модуль, подготовленный МВД Италии.
"Порядок возвращения на Родину российских граждан, постоянно проживающих в Италии или оформивших себе гражданство Итальянской Республики, уточняется. Посольство запросило соответствующие разъяснения у МИД Италии", - добавляется в сообщении.
В настоящее время в Италии зафиксированы более 10 тысяч случаев заражения коронавирусом, число жертв за сутки возросло с 463 до 631, выздоровели 1004 человека.
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