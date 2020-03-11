Кандидат в президенты Абхазии Бжания рассказал о самочувствии

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания рассказал, что после выписки из больницы чувствует себя удовлетворительно, вначале он собирается лететь в Москву, а к выходным будет в Сухуме.
Ранее Бжания был доставлен в одну из больниц Сочи и введен в медикаментозную кому. Вечером в тот же день его перевезли в краевую клиническую больницу Краснодара. Позднее Бжания вышел из комы. Консилиум российских врачей диагностировал у него двухстороннюю полисегментарную пневмонию.
"Чувствую себя удовлетворительно. Сегодня меня выписали из больницы. По неотложным делам мне необходимо улететь в город Москва. Ближе к выходным буду в любимой нашей столице, в городе Сухум", - сказал Бжания в интервью медиа-клубу Апсны Сегодня.
Выборы президента пройдут в Абхазии 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов в президенты - лидера оппозиции Бжанию, экс-министра внутренних дел Леонида Дзапшбу и бывшего министра экономики Адгура Ардзинбу
В январе ЦИК отменил результаты прошедших летом 2019 года выборов главы государства. Это было сделано на фоне акций протеста, когда оппозиция ворвалась в администрацию президента, требуя его отставки.