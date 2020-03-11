Кандидат в президенты Абхазии Бжания рассказал о самочувствии

"Чувствую себя удовлетворительно. Сегодня меня выписали из больницы. По неотложным делам мне необходимо улететь в город Москва. Ближе к выходным буду в любимой нашей столице, в городе Сухум", - сказал Бжания в интервью медиа-клубу Апсны Сегодня.