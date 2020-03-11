В Петербурге помещенная под карантин пациентка обжаловала решение суда

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит жалобу на решение суда о принудительном карантине по подозрению на коронавирус в больнице имени Боткина, сообщила сбежавшая пациентка Алла Ильина.
"Мы подали жалобу на решение суда о моем принудительном помещении под медицинское наблюдение. Рассмотрение назначено на 30 марта в Санкт-Петербургском городском суде", - сообщила РИА Новости Ильина.
Ранее городское управление Роспотребнадзора сообщило, что пришедшие из лаборатории в Новосибирске результаты показали отсутствие у Ильиной коронавируса. Ее, как самовольно покинувшую карантин, с заседания суда 17 февраля в сопровождении приставов отвезли в больницу имени Боткина. Позже, 21 февраля, после того, как анализы дважды показали отрицательный результат на новую коронавирусную инфекцию, Ильину отпустили домой.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.
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