В Петербурге помещенная под карантин пациентка обжаловала решение суда

"Мы подали жалобу на решение суда о моем принудительном помещении под медицинское наблюдение. Рассмотрение назначено на 30 марта в Санкт-Петербургском городском суде", - сообщила РИА Новости Ильина.

Новым коронавирусом в мире заражены уже более 113 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.