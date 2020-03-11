Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах

"По нашей оценке, применение современных технических решений, позволяющих сократить завоз топлива и улучшить технико-экономические показатели работы электрических станций, позволит обеспечить общий объем экономии до 10 миллиардов рублей", - заявил Новак, говоря о задачах комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, касающихся модернизации неэффективной генерации в изолированных и удаленных энергорайонах, в том числе с использованием ВИЭ.