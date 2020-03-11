Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание новой парогазовой теплоэлектростанции
Теплоснабжение
2020-03-11T18:05+0300
https://ria.ru/20200311/1568449473.html
Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах
https://cdn25.img.ria.ru/images/156369/37/1563693779_0:0:2827:1591_1036x0_80_0_0_163eb44979a5cb7d1ce18add8996f685.jpg
РИА Новости

Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах

18:05 11.03.2020
178
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Модернизация неэффективной генерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в изолированных энергорайонах России позволит сэкономить до 10 миллиардов рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
"По нашей оценке, применение современных технических решений, позволяющих сократить завоз топлива и улучшить технико-экономические показатели работы электрических станций, позволит обеспечить общий объем экономии до 10 миллиардов рублей", - заявил Новак, говоря о задачах комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, касающихся модернизации неэффективной генерации в изолированных и удаленных энергорайонах, в том числе с использованием ВИЭ.
По его словам, на сегодня уже существует ряд механизмов привлечения инвестиций, речь идет о концессионных соглашениях, долгосрочных тарифах и энергосервисных контрактах.
В январе глава "НП Совета рынка" Максим Быстров говорил, что ассоциация предлагает стимулировать развитие технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в энергоизолированных районах страны, в том числе на Дальнем Востоке. Тогда Быстров пояснял, что можно устанавливать долгосрочные тарифы или по конкурсу отбирать компании, которые на этих территориях будут осваивать технологии, в том числе в сфере ВИЭ. Такой механизм поможет сделать определенный технологический шаг вперед, надеется глава НП.
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
Вчера, 14:06Теплоснабжение
Новак оценил возможный объем инвестиций в российскую электроэнергетику
200002
Обсудить 0
ТеплоснабжениеСовет Федерации РФАлександр НовакЭкономика
Рекомендуем
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак: инвестиции в ТЭС с вводом до 2025 года превысят 200 млрд рублей
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. 10 октября 2018
Фондовый индекс Dow Jones упал на 5%
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA открывает флагманский магазин на Tmall Alibaba
Пассажирка на станции метро Селигерская Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена
В Москве пассажиров высадили из поезда метро для проверки состава
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании ЮТэйр
Utair приостановит полеты в Милан до конца мая из-за коронавируса
Подстанция
"Новотранс" создаст в Кузбассе промышленно-энергетический комплекс
Рабочий собирает электронную и радио аппаратуру для последующей переработки
Производители предупредили о росте цен на электронику из-за экосбора
Председатель правления, генеральный директор ПАО РусГидро Николай Шульгинов на ВЭФ 2017. 6 сентября 2017
Шульгинов: "Русгидро" видит затягивание обмена активами от СУЭК
Фрагмент подстанции во время строительства ТЭС
Компании смогут 31 марта — 1 апреля подать заявки на модернизацию ТЭС
Логотип РЖД
РЖД выставили на аукцион "Вагонную ремонтную компанию-2"
Стенд Сбербанка
ГД приняла во втором чтении проект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ
Министр энергетики РФ Александр Новак выступает на заседании Совета Федерации РФ
Новак оценил возможный объем инвестиций в российскую электроэнергетику
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Политолог оценил шансы Байдена на президентских выборах в США
Овощи
В России могут подорожать отечественные огурцы и помидоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:22США вводят запрет на въезд граждан, посещавших Шенгенскую зону
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Лента новостейМолния