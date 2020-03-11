Новак оценил экономию от модернизации генерации в удаленных районах

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Модернизация неэффективной генерации, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в изолированных энергорайонах России позволит сэкономить до 10 миллиардов рублей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе выступления в Совете Федерации.
"По нашей оценке, применение современных технических решений, позволяющих сократить завоз топлива и улучшить технико-экономические показатели работы электрических станций, позволит обеспечить общий объем экономии до 10 миллиардов рублей", - заявил Новак, говоря о задачах комплексного плана расширения магистральной инфраструктуры, касающихся модернизации неэффективной генерации в изолированных и удаленных энергорайонах, в том числе с использованием ВИЭ.
По его словам, на сегодня уже существует ряд механизмов привлечения инвестиций, речь идет о концессионных соглашениях, долгосрочных тарифах и энергосервисных контрактах.
В январе глава "НП Совета рынка" Максим Быстров говорил, что ассоциация предлагает стимулировать развитие технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в энергоизолированных районах страны, в том числе на Дальнем Востоке. Тогда Быстров пояснял, что можно устанавливать долгосрочные тарифы или по конкурсу отбирать компании, которые на этих территориях будут осваивать технологии, в том числе в сфере ВИЭ. Такой механизм поможет сделать определенный технологический шаг вперед, надеется глава НП.