Сенатор Долгов прокомментировал поправки в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Одобренные Советом Федерации поправки в Конституцию РФ направлены на реализацию интересов всех российских граждан, они обеспечивают стабильность в обществе, защиту суверенитета страны, заявил РИА Новости в среду замглавы экономического комитета Совфеда Константин Долгов.
"Поправки в конституцию направлены на реализацию интересов всех российских граждан в социальной, экономической, в политической сфере, на укрепление суверенитета государства, что особенно важно в турбулентных, неспокойных международны условиях, в том числе финансово-экономических условиях сегодняшнего дня", - отметил сенатор.
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Он подчеркнул, что поправки направлены на обеспечение стабильности, сплочение народа вокруг фундаментальных ценностей, которые мы исповедуем.
"Тот факт, что президент по своей инициативе поставил судьбу документа в зависимость от народного волеизъявления, от поддержки российских граждан, свидетельствует о том, что глава государства привержен фундаментальным основам демократического развития страны", - подчеркнул политик. Он назвал это решение "очень мудрым, смелым и правильным".
Долгов выразил надежду, что и регионы в своем заключении на изменения в конституцию, и российские граждане в ходе голосования 22 апреля выскажутся в поддержку одобренных парламентом поправок в основной закон страны.
"В оставшееся время до голосования сенаторы в своих регионах будут встречаться с гражданами, объяснять предложенные изменения в конституцию, отвечать на вопросы, если они есть", - заключил Долгов.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.
Закон будет передан регионам для рассмотрения. Предусмотрено, что документ будет считаться одобренным лишь после его поддержки двумя третями региональных парламентов, в противном случае вся процедура внесения поправок в конституцию будет прекращена.
После этого Совфед вновь соберется на заседание 14 марта, чтобы утвердить решения регионов.
Изменения основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему президенту РФ вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.
Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции РФ пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.