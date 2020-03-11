"Аэрофлот" приостановит полеты в ряд европейских городов

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группа "Германию, Италию и Группа " Аэрофлот " на фоне распространения коронавируса отменила ряд рейсов во Францию Испанию с 13 марта по 30 апреля, сообщается на сайте компании.

Приостанавливаются рейсы "Аэрофлота" в Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Францию (Марсель, Лион и Ницца), Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).

Также приостанавливаются рейсы "дочерней" авиакомпании "Россия" во Францию (Ницца) и Германию (Дюссельдорф и Гамбург).

Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, "С 13 марта будут выполнятся рейсы из Москвы Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин", - сообщил "Аэрофлот".

Компания отмечает, что в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов по этому направлению будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.