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"Аэрофлот" приостановит полеты в ряд европейских городов
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РИА Новости

"Аэрофлот" приостановит полеты в ряд европейских городов

17:47 11.03.2020 (обновлено: 18:12 11.03.2020)
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© Пресс-служба Airbus / Перейти в фотобанкДальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании "Аэрофлот" в международном аэропорту Шереметьево
Дальнемагистральный широкофюзеляжный пассажирский самолет Airbus A350-900 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
© Пресс-служба Airbus
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" на фоне распространения коронавируса отменила ряд рейсов во Францию, Германию, Италию и Испанию с 13 марта по 30 апреля, сообщается на сайте компании.
Приостанавливаются рейсы "Аэрофлота" в Испанию (Аликанте, Валенсия, Малага, Тенерифе и Пальма-де-Майорка), Италию (Милан, Венеция, Неаполь, Верона, Болонья), Францию (Марсель, Лион и Ницца), Германию (Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт).
Также приостанавливаются рейсы "дочерней" авиакомпании "Россия" во Францию (Ницца) и Германию (Дюссельдорф и Гамбург).
"С 13 марта будут выполнятся рейсы из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин", - сообщил "Аэрофлот".
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Компания отмечает, что в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов по этому направлению будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.
Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года включительно без штрафных санкций разрешается: оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет; однократное изменение вылета на любую дату не позднее 31 декабря 2020 года включительно с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания; изменение маршрута на любые рейсы "Аэрофлота" с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года без взимания штрафа за переоформление, но с соблюдением правил применения тарифов (возможна доплата разницы тарифов).
26042012
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