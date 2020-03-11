Британия инвестирует 600 миллиардов фунтов в процветание после Brexit

ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании намерены в следующие пять лет инвестировать в будущее процветание страны более 600 миллиардов фунтов стерлингов, что в три раза больше, чем за последние 40 лет, заявил британский министр финансов, канцлер Риши Сунак, представляя в среду проект бюджета в парламенте.
По его словам, действующее правительство намерено заложить фундамент для "нового столетия процветания" страны.
"В течение следующих пяти лет мы инвестируем более 600 миллиардов фунтов в наше будущее процветание. Чистые государственные инвестиции в реальном выражении будут самыми высокими с 1955 года", - сказал министр.
Ранее кабмин Британии сообщал, что проект бюджета, который был представлен в среду в парламенте, станет одним из самых амбициозных в истории и будет учитывать экономические последствия выхода страны из ЕС.
10 февраля, 03:56Лавров оценил последствия Brexit для Евросоюза
Великобритания покинула ЕС 31 января, после чего начался переходный период Brexit, который продлится до 31 декабря 2020 года. За это время Брюссель и Лондон должны договориться о будущем торговом партнерстве.
Если стороны не смогут прийти к соглашению и переходный период не будет продлен, то с 2021 года торговля между сторонами будет вестись по правилам ВТО.