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Британия инвестирует 600 миллиардов фунтов в процветание после Brexit
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РИА Новости

Британия инвестирует 600 миллиардов фунтов в процветание после Brexit

17:44 11.03.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонник Brexit
Сторонник Brexit
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
Сторонник Brexit. Архивное фото
ЛОНДОН, 11 мар – РИА Новости, Наталья Копылова. Власти Великобритании намерены в следующие пять лет инвестировать в будущее процветание страны более 600 миллиардов фунтов стерлингов, что в три раза больше, чем за последние 40 лет, заявил британский министр финансов, канцлер Риши Сунак, представляя в среду проект бюджета в парламенте.
По его словам, действующее правительство намерено заложить фундамент для "нового столетия процветания" страны.
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"В течение следующих пяти лет мы инвестируем более 600 миллиардов фунтов в наше будущее процветание. Чистые государственные инвестиции в реальном выражении будут самыми высокими с 1955 года", - сказал министр.
Ранее кабмин Британии сообщал, что проект бюджета, который был представлен в среду в парламенте, станет одним из самых амбициозных в истории и будет учитывать экономические последствия выхода страны из ЕС.
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Если стороны не смогут прийти к соглашению и переходный период не будет продлен, то с 2021 года торговля между сторонами будет вестись по правилам ВТО.
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