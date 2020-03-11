Британия инвестирует 600 миллиардов фунтов в процветание после Brexit

Британия хочет к июлю договориться с ЕС об эквивалентности на финрынке

Британия хочет к июлю договориться с ЕС об эквивалентности на финрынке

"В течение следующих пяти лет мы инвестируем более 600 миллиардов фунтов в наше будущее процветание. Чистые государственные инвестиции в реальном выражении будут самыми высокими с 1955 года", - сказал министр.

Если стороны не смогут прийти к соглашению и переходный период не будет продлен, то с 2021 года торговля между сторонами будет вестись по правилам ВТО.