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В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ
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РИА Новости

В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ

17:42 11.03.2020
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© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России / Перейти в фотобанкЗаместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
© РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России
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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Центр управления кораблестроения, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ России будет сформирован при главкомате флота, заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
"В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц", - сообщил Криворучко по итогам совещания в главкомате ВМФ.
По словам замминистра, центр также займется оптимизацией типов кораблей и судов, состава их вооружения, совершенствованием интегральной системы боевого управления кораблей флота.
"В настоящее время проводится дополнительная профессиональная подготовка по вопросам ценообразования, финансового контроля, аудита и проектного управления", - отметил Криворучко.
Он напомнил, что центр создается в соответствии с поручением министра обороны РФ Сергея Шойгу по решению системных вопросов в военном кораблестроении.
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Алексей КриворучкоВМФ РФБезопасность
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