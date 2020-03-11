В России создадут центр управления кораблестроения ВМФ

"В настоящее время формируется центр управления и контроля проектирования, строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, что позволит усовершенствовать порядок создания, серийного строительства, модернизации и ремонта кораблей и судов ВМФ, не допустить роста стоимости и увеличения сроков выполнения государственных контрактов, а также повысить персональную ответственность должностных лиц", - сообщил Криворучко по итогам совещания в главкомате ВМФ.