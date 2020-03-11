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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T17:39+0300
https://ria.ru/20200311/1568447494.html
Эксперт выделил наиболее востребованные блоки в поправке в Конституцию
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568440947_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e8ba1799af3785ef68fc85b654ec19fc.jpg
РИА Новости

Эксперт выделил наиболее востребованные блоки в поправке в Конституцию

17:39 11.03.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отношение к поправке в Конституцию РФ в обществе вызывает интерес и позитив, наиболее востребованными оказались два блока - социальные изменения и изменения, связанные с суверенитетом, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"То, что мы имеем по социологической практике, отношение к поправкам вызывает интерес и позитив. Наиболее востребованными являются два блока поправок: первый - социальные поправки, речь идет про индексацию заработных плат, размера пенсии, материнский капитал, привязку к МРОТ. Второй блок поправок связан с суверенитетом, это тоже консенсусная тема, которая вызывает, безусловно, принятие", - сказал Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Заседание Государственной Думы РФ
Вчера, 12:33Голосование по поправкам в Конституцию
Закон о поправке в Конституцию, принятый Госдумой
Он также отметил существующее в обществе мнение о том, что Путин - фигура, которая может разрешить кризисные ситуации, с ним связывают гарантии стабильности и предсказуемости.
Совет Федерации одобрил в среду закон о поправке в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении основного закона пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВиктор ПотуремскийКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
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