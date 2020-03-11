Эксперт выделил наиболее востребованные блоки в поправке в Конституцию

"То, что мы имеем по социологической практике, отношение к поправкам вызывает интерес и позитив. Наиболее востребованными являются два блока поправок: первый - социальные поправки, речь идет про индексацию заработных плат, размера пенсии, материнский капитал, привязку к МРОТ. Второй блок поправок связан с суверенитетом, это тоже консенсусная тема, которая вызывает, безусловно, принятие", - сказал Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).