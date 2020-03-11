Эксперт выделил наиболее востребованные блоки в поправке в Конституцию

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Отношение к поправке в Конституцию РФ в обществе вызывает интерес и позитив, наиболее востребованными оказались два блока - социальные изменения и изменения, связанные с суверенитетом, заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"То, что мы имеем по социологической практике, отношение к поправкам вызывает интерес и позитив. Наиболее востребованными являются два блока поправок: первый - социальные поправки, речь идет про индексацию заработных плат, размера пенсии, материнский капитал, привязку к МРОТ. Второй блок поправок связан с суверенитетом, это тоже консенсусная тема, которая вызывает, безусловно, принятие", - сказал Потуремский на круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).
Он также отметил существующее в обществе мнение о том, что Путин - фигура, которая может разрешить кризисные ситуации, с ним связывают гарантии стабильности и предсказуемости.
Совет Федерации одобрил в среду закон о поправке в Конституцию РФ. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении основного закона пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.