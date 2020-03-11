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Религия и мировоззрение
2020-03-11T18:08+0300
https://ria.ru/20200311/1568447394.html
РПЦ призвала приходы соблюдать меры безопасности из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564515040_0:129:1838:1163_1036x0_80_0_0_e7aeed32a417bffe835d6b91e4f0ae25.jpg
РИА Новости

РПЦ призвала приходы соблюдать меры безопасности из-за коронавируса

17:39 11.03.2020 (обновлено: 18:08 11.03.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Sergey Ashmarin / Church of St Nicholas in Kotelniki / Moscow, RussiaХрам святителя Николая Мирликийского в Котельниках
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках
CC BY-SA 3.0 / Sergey Ashmarin / Church of St Nicholas in Kotelniki / Moscow, Russia
Храм святителя Николая Мирликийского в Котельниках . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Священный Синод Русской православной церкви призвал к неукоснительному соблюдению санитарно-гигиенических мер профилактического характера в приходах и в монастырях в связи с ситуацией с коронавирусом, говорится в распространенном заявлении.
"Во времена эпидемий Русская православная церковь всегда несла свое свидетельское служение, не отказывая никому в духовном окормлении и полноценном участии в ее таинствах. Мы призываем к сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия, обращаем внимание на то, что верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам, связанным с распространением непроверенной информации об инфекции", - сказано в заявлении.
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В нем также отмечается, что "недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих".
"Священный Синод считает важным последовательное и неукоснительное соблюдение санитарно-гигиенических мер профилактического характера на приходах и в монастырях, особенно в тех регионах, где эпидемиологическая обстановка официально признана тяжелой, в том числе более широкое применение санитарных растворов для дезинфекции кивотов икон, к которым прикладываются верующие, использование одноразовых стаканчиков для запивки", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте РПЦ.
Синод также указал, что в случае распространения в конкретном регионе коронавирусной инфекции "могут быть по согласованию со священноначалием применены дополнительные профилактические меры".
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Труды врачей и добровольцев, которые разрабатывают и реализуют медицинские и профилактические меры, направленные на помощь больным и предотвращение дальнейшего распространения вируса, архиереи охарактеризовали как "благословенные перед Господом". Члены Синода также выразили соболезнования родным и близким жертв опасной инфекции в Китае, Южной Корее, Иране, Италии, Франции, Германии, Испании и в других странах.
"Священный Синод призывает архипастырей, пастырей, монашествующих и мирян Русской православной церкви к усиленной молитве о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам", - говорится в заявлении.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), новым коронавирусом COVID-19 в мире заражены уже более 118 тысяч человек, скончались более 4 тысяч, большинство выздоровели. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. По последним данным Роспотребнадзора, в Российской Федерации зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции.
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