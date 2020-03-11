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Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором
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РИА Новости

Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором

17:21 11.03.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время совместного с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-подхода
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Ассистент с тепловизором сопровождал президента Турции Тайипа Эрдогана во время посещения парламента в среду, передает телеканал NTV.
Отмечается, что эта мера предпринята на фоне распространения коронавируса. Помощник измерял температуру журналистам и политикам, находящимся вокруг турецкого лидера.
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Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. По словам турецкого министра, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу. Сам Эрдоган, выступая во вторник перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, заявил, что избегает рукопожатий в связи с распространением инфекции.
Во вторник Эрдоган воздержался от рукопожатий во время приема верительных грамот от послов Албании, Бразилии и Молдавии, а в понедельник во время визита в Брюссель турецкий лидер не стал пожимать руку генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, ограничившись похлопыванием себя по груди.
Новым коронавирусом в мире заражены уже более 100 тысяч человек, большинство выздоровели, скончались около 4 тысяч. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане. В Европе наиболее серьезное распространение коронавирус получил в Италии, непростая ситуация складывается также во Франции и Германии.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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