Эрдоган пришел в турецкий парламент с тепловизором

АНКАРА, 11 мар - РИА Новости. Ассистент с тепловизором сопровождал президента Турции Ассистент с тепловизором сопровождал президента Турции Тайипа Эрдогана во время посещения парламента в среду, передает телеканал NTV

Отмечается, что эта мера предпринята на фоне распространения коронавируса. Помощник измерял температуру журналистам и политикам, находящимся вокруг турецкого лидера.

Ранее глава минздрава Турции Фахреттин Коджа сообщил о первом случае заражения коронавирусом в стране. По словам турецкого министра, пациентом является мужчина, который недавно вернулся из поездки в Европу. Сам Эрдоган, выступая во вторник перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития, заявил, что избегает рукопожатий в связи с распространением инфекции.

Во вторник Эрдоган воздержался от рукопожатий во время приема верительных грамот от послов Албании, Бразилии и Молдавии, а в понедельник во время визита в Брюссель турецкий лидер не стал пожимать руку генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, ограничившись похлопыванием себя по груди.