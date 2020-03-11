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Туризм
2020-03-11T17:25+0300
https://ria.ru/20200311/1568445910.html
Туроператоры начали досрочный вывоз российских туристов из Италии
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РИА Новости

Туроператоры начали досрочный вывоз российских туристов из Италии

17:25 11.03.2020
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© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В связи с введенным в Италии карантином и связанными с ним ограничениям, туроператоры предлагают туристам, находящимся в стране, досрочный выезд в Россию с 11 марта 2020 года, сообщает АТОР.
В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом территория всей Италии объявлена закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 года. Иностранным туристам разрешается беспрепятственно выехать к месту их постоянного проживания, сообщили в посольстве России в Италии. Как пояснили в посольстве, действие введенных ранее в отдельных северных регионах ограничений распространяются теперь на всю Италию.
Туроператоры сообщили, что приступили к организации досрочного вывоза своих клиентов из Италии с 11 марта.
По данным Ассоциации, на момент появления информации о вспышке коронавирусной инфекции в Италии в стране могло находиться около семи тысяч российских туристов. Большинство из них успели закончить отдых и вернуться в Россию.
По подсчетам экспертов, на данный момент в Италии может находиться менее тысячи российских организованных туристов.
Одна из основных проблем при организации досрочного вывоза – сокращение перевозки в Италию и, как следствие, трудности с поиском обратных авиабилетов.
Участники карнавала в Венеции в защитных масках
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