Туроператоры начали досрочный вывоз российских туристов из Италии

В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом территория всей Италии объявлена закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 года. Иностранным туристам разрешается беспрепятственно выехать к месту их постоянного проживания, сообщили в посольстве России в Италии. Как пояснили в посольстве, действие введенных ранее в отдельных северных регионах ограничений распространяются теперь на всю Италию.
Туроператоры сообщили, что приступили к организации досрочного вывоза своих клиентов из Италии с 11 марта.
По данным Ассоциации, на момент появления информации о вспышке коронавирусной инфекции в Италии в стране могло находиться около семи тысяч российских туристов. Большинство из них успели закончить отдых и вернуться в Россию.
По подсчетам экспертов, на данный момент в Италии может находиться менее тысячи российских организованных туристов.
Одна из основных проблем при организации досрочного вывоза – сокращение перевозки в Италию и, как следствие, трудности с поиском обратных авиабилетов.
29 февраля, 08:00ТуризмНовый карантин: куда лучше не ехать из-за коронавируса