Туроператоры начали досрочный вывоз российских туристов из Италии

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. В связи с введенным в В связи с введенным в Италии карантином и связанными с ним ограничениям, туроператоры предлагают туристам, находящимся в стране, досрочный выезд в Россию с 11 марта 2020 года, сообщает АТОР

В связи с увеличением числа инфицированных коронавирусом территория всей Италии объявлена закрытой зоной на период с 10 марта по 3 апреля 2020 года. Иностранным туристам разрешается беспрепятственно выехать к месту их постоянного проживания, сообщили в посольстве России в Италии. Как пояснили в посольстве, действие введенных ранее в отдельных северных регионах ограничений распространяются теперь на всю Италию.

Туроператоры сообщили, что приступили к организации досрочного вывоза своих клиентов из Италии с 11 марта.

По данным Ассоциации, на момент появления информации о вспышке коронавирусной инфекции в Италии в стране могло находиться около семи тысяч российских туристов. Большинство из них успели закончить отдых и вернуться в Россию.

По подсчетам экспертов, на данный момент в Италии может находиться менее тысячи российских организованных туристов.