Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
2020-03-11T16:51+0300
https://ria.ru/20200311/1568443970.html
На Ямале 27 студентов получат увеличенную губернаторскую стипендию
https://cdn21.img.ria.ru/images/155141/08/1551410814_0:64:3095:1805_1036x0_80_0_0_0fd23c3d0f310b08d4eb2e18f552d202.jpg
РИА Новости

На Ямале 27 студентов получат увеличенную губернаторскую стипендию

16:51 11.03.2020
42
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСтуденты
Студенты
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Студенты. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первые 27 студентов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат увеличенную в 10 раз губернаторскую стипендию, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Впервые 27 ямальских учащихся высших учебных заведений и техникумов получат стипендию, размер которой с этого года увеличен в 10 раз - до 10 тысяч рублей. Накануне имена учеников утвердили на заседании комиссии под председательством замгубернатора автономного округа Татьяны Бучковой", - говорится в сообщении.
Дети на набережной в Анапе
Вчера, 16:37Ямало-Ненецкий автономный округ
На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%
Повышение ежемесячного студенческого пособия анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram 25 января, в День студента.
"На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное образование, учатся в лучших вузах по всей России. Самых активных и талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса", - написал глава региона.
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
4 марта, 15:34Ямало-Ненецкий автономный округ
Выплаты приезжающим на Ямал медикам увеличили вдвое
Заявки на получение стипендии студенты подают сами. В этом году их поступило более 70. Все - от отличников.
"Было немало претендентов на стипендию, которые обучаются только на "отлично", но они не обладали достижениями, помимо основной учебы. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в культурной или интеллектуальной деятельности", – сказала Наталья Завоюра, секретарь комиссии по назначению именной стипендии губернатора, начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования автономного округа. Ее слова приводятся в сообщении.
Следующее заседание профильной комиссии, где будут определены студенты-получатели губернаторской стипендии, состоится в июле, отмечает пресс-служба.
Самолет Boeing 737-528 авиакомпании Ямал
27 февраля, 14:13Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямальские авиакомпании в праздники будут бесплатно возить ветеранов
000000
Обсудить 0
Ямало-Ненецкий автономный округДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Образование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
СК обвинил ректора опорного вуза Воронежа в получении взятки
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев
Назарбаев получил "Звезду Московского университета"
Троицко-Успенский кафедральный собор города Кинешмы
Ивановские власти создадут второй детский "Кванториум"
Дети на набережной в Анапе
На Ямале число детей, которые отдохнут в лагерях, вырастет на 12,6%
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Никитин отметил важность поправок в Конституцию
Конституция РФ
Госдума в третьем чтении обсудит проект о поправке в Конституцию
Женщина в Каире
В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана
Студентка на занятиях в аудитории медицинского колледжа
Более 20 студентов с инвалидностью получат медицинское образование
Молоток в зале судебных заседаний
Осужденная за взятки экс-глава избиркома Коми обжаловала приговор
Пленарное заседание Государственной Думы РФ
Выпускникам медвузов могут дать отсрочку от армии для аккредитации
Женщина идет по Таможенному пешеходному мосту через реку Яузу, соединяющему Золоторожскую и Сыромятническую набережные в Москве
В Москве во вторник выпало рекордное количество осадков
Вид на Мечеть Кул Шариф (слева) и Благовещенский собор (справа), расположенные на территории Казанского Кремля, со смотровой площадки отеля Ривьера
В Казани стартует всероссийский молодежный антикоррупционный форум
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Государственного совета по вопросу развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения
Воробьев пригласил жителей проголосовать по поправкам в Конституцию
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон о работе региональных омбудсменов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Миронов назвал условие для проведения досрочных выборов в Госдуму
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:21В США число зараженных коронавирусом достигло 1311 человек
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
Лента новостейМолния