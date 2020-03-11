На Ямале 27 студентов получат увеличенную губернаторскую стипендию

"На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное образование, учатся в лучших вузах по всей России. Самых активных и талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса", - написал глава региона.