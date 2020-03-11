На Ямале 27 студентов получат увеличенную губернаторскую стипендию

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Первые 27 студентов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) получат увеличенную в 10 раз губернаторскую стипендию, сообщает в среду пресс-служба губернатора региона.
"Впервые 27 ямальских учащихся высших учебных заведений и техникумов получат стипендию, размер которой с этого года увеличен в 10 раз - до 10 тысяч рублей. Накануне имена учеников утвердили на заседании комиссии под председательством замгубернатора автономного округа Татьяны Бучковой", - говорится в сообщении.
Повышение ежемесячного студенческого пособия анонсировал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на своей странице в Instagram 25 января, в День студента.
"На Ямале наши ребята получают хорошее среднее специальное образование, учатся в лучших вузах по всей России. Самых активных и талантливых из них дополнительно поддержим: принял решение увеличить в 10 раз губернаторскую стипендию для студентов вузов, теперь она будет 10 тысяч рублей. На нее могут претендовать отличники и участники научно-исследовательских работ, начиная со второго курса", - написал глава региона.
Заявки на получение стипендии студенты подают сами. В этом году их поступило более 70. Все - от отличников.
"Было немало претендентов на стипендию, которые обучаются только на "отлично", но они не обладали достижениями, помимо основной учебы. Положительное решение принимали, только если студенты подтверждали дипломами свои успехи в культурной или интеллектуальной деятельности", – сказала Наталья Завоюра, секретарь комиссии по назначению именной стипендии губернатора, начальник отдела общего и профессионального образования департамента образования автономного округа. Ее слова приводятся в сообщении.
Следующее заседание профильной комиссии, где будут определены студенты-получатели губернаторской стипендии, состоится в июле, отмечает пресс-служба.