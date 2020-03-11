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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-11T17:31+0300
https://ria.ru/20200311/1568443819.html
Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568196870_0:0:1765:993_1036x0_80_0_0_da5ca613c4ffecd00a730184b04fc5a5.jpg
РИА Новости

Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

16:48 11.03.2020 (обновлено: 17:31 11.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ситуация в Идлибе стала победой президента Владимира Путина над турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, пишет издание The American Conservative.
Как отмечает автор статьи, сражение за Саракеб стало не только столкновением сирийских и турецких военных, но и "испытанием политический воли в противостоянии Путина и Эрдогана".
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"История покажет, что Турция потерпела поражение в обоих случаях", — пишет издание.
The American Conservative подчеркивает, что боевые действия у Саракеба означали для Сирии и России восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией Арабской Республики, в то время как для Турции речь шла о долговременном контроле над Идлибом.
Издание называет состоявшиеся переговоры Путина и Эрдогана в Москве "горькой пилюлей" для турецкого лидера. Автор статьи напоминает, что во время обострения Анкара грозилась различными военными действиями против Дамаска, однако после подписания с российским лидером дополнительного протокола к Сочинскому соглашению Турция отказалась от многих своих намерений. Более того, The American Conservative называет заключенный в Москве документ "признанием поражения" Анкары.
"Хотя Турции было разрешено сохранить свои укрепленные пункты, многие из них сегодня окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения", — говорится в статье.
Автор материала также счел действия Турции в Идлибе провальными. Издание пишет, что теперь все намерения Анкары навязать свою волю Дамаску и Москве сведены на нет.
"Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет", — резюмирует The American Conservative.
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Обострение в Идлибе

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась 27 февраля после того, как боевики организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск у населенного пункта Бехун. В результате ответной атаки погибли 33 турецких военнослужащих, хотя в Анкаре заявляли об отсутствии в этом районе своих войск. После этого Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.
Затем Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по сирийским войскам. В Анкаре сочли случившееся "нападением" на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку, однако конкретных мер не приняли.
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Договоренности России и Турции

Пятого марта в Москве состоялись переговоры Путина и Эрдогана. По результатам встречи стороны заключили соглашение, которое включает в себя следующие пункты:
— Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00:00 6 марта;
— Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии;
— Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеРоссияВойна в СирииИдлиб (мухафаза)Владимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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В свете последних новостей об изменении конституции, количество побед и прорывов царя в ближайший месяц резко увеличится.
11 марта, 16:54
Агент Госдепа
16610044
Чёт мы всех побеждаем, а дно всё ближе... Рубль обвалился - победа, нефть подешевела - победа, Эрдоган в Сирии воюет - тоже победа... Мне кажется меня обманывают.
11 марта, 20:15
Сергей Волкодав
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