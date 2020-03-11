Американское СМИ рассказало о победе Путина над Эрдоганом в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи

Как отмечает автор статьи, сражение за Саракеб стало не только столкновением сирийских и турецких военных, но и "испытанием политический воли в противостоянии Путина и Эрдогана".

"История покажет, что Турция потерпела поражение в обоих случаях", — пишет издание.

The American Conservative подчеркивает, что боевые действия у Саракеба означали для Сирии и России восстановление суверенитета Дамаска над всей территорией Арабской Республики, в то время как для Турции речь шла о долговременном контроле над Идлибом.

Издание называет состоявшиеся переговоры Путина и Эрдогана в Москве "горькой пилюлей" для турецкого лидера. Автор статьи напоминает, что во время обострения Анкара грозилась различными военными действиями против Дамаска, однако после подписания с российским лидером дополнительного протокола к Сочинскому соглашению Турция отказалась от многих своих намерений. Более того, The American Conservative называет заключенный в Москве документ "признанием поражения" Анкары.

"Хотя Турции было разрешено сохранить свои укрепленные пункты, многие из них сегодня окружены сирийской армией и не имеют никакого военного значения", — говорится в статье.

Автор материала также счел действия Турции в Идлибе провальными. Издание пишет, что теперь все намерения Анкары навязать свою волю Дамаску и Москве сведены на нет.

"Турция теперь понимает, что никакого турецкого военного решения проблемы Идлиба не будет", — резюмирует The American Conservative.

Обострение в Идлибе

Ситуация на северо-востоке Сирии обострилась 27 февраля после того, как боевики организовали масштабное наступление на позиции правительственных войск у населенного пункта Бехун. В результате ответной атаки погибли 33 турецких военнослужащих, хотя в Анкаре заявляли об отсутствии в этом районе своих войск. После этого Россия приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.

Затем Турция объявила о начале наземных и воздушных ударов по сирийским войскам. В Анкаре сочли случившееся "нападением" на НАТО и запросили консультации на уровне послов стран — членов альянса. В Госдепе отметили, что поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку, однако конкретных мер не приняли.

Договоренности России и Турции

Пятого марта в Москве состоялись переговоры Путина и Эрдогана. По результатам встречи стороны заключили соглашение, которое включает в себя следующие пункты:

— Прекращение всех боевых действий по существующей линии соприкосновения с 00:00 6 марта;

— Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии;

— Россия и Турция с 15 марта начинают совместное патрулирование вдоль трассы М4.