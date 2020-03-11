Миронов назвал условие для проведения досрочных выборов в Госдуму

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Досрочные выборы в Госдуму возможны только в том случае, если все члены фракции "Единая Россия" сложат свои полномочия, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
Миронов считает, что СР была единственной фракцией, желавшей досрочных выборов, у нее были свои ожидания и возможные выгоды.
"Ну, чисто теоретически: если вдруг вся фракция "Единая Россия" напишет (заявление) о сложении полномочий,... чтобы уйти из кворума. Но это было бы некрасиво, это было бы коряво. Поэтому досрочных выборов не будет", - заявил Миронов на пресс-конференции, посвящённой созданию молодёжного крыла СР, объясняя ситуацию, в которой могли бы состояться досрочные выборы после отказа от поправки Карелина.