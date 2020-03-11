Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T16:42+0300
https://ria.ru/20200311/1568443609.html
Миронов назвал условие для проведения досрочных выборов в Госдуму
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568379825_0:33:2865:1645_1036x0_80_0_0_c054611e6b340fb5e94777a8662bcc73.jpg
РИА Новости

Миронов назвал условие для проведения досрочных выборов в Госдуму

16:42 11.03.2020
422
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Госдуме РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Досрочные выборы в Госдуму возможны только в том случае, если все члены фракции "Единая Россия" сложат свои полномочия, заявил лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Во вторник депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
Миронов считает, что СР была единственной фракцией, желавшей досрочных выборов, у нее были свои ожидания и возможные выгоды.
"Ну, чисто теоретически: если вдруг вся фракция "Единая Россия" напишет (заявление) о сложении полномочий,... чтобы уйти из кворума. Но это было бы некрасиво, это было бы коряво. Поэтому досрочных выборов не будет", - заявил Миронов на пресс-конференции, посвящённой созданию молодёжного крыла СР, объясняя ситуацию, в которой могли бы состояться досрочные выборы после отказа от поправки Карелина.
Геннадий Зюганов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 10 марта 2020
10 марта, 12:16Голосование по поправкам в Конституцию
Зюганов прокомментировал идею о досрочных парламентских выборах
4000210
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФЕдиная РоссияПолитика
Рекомендуем
Геннадий Зюганов выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Зюганов заявил о невозможности проводить две крупные кампании за год
Конституция России
ГД поддержала наказание за нарушения на голосовании по Конституции
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Клишас назвал сроки ответа КС по поправкам в Конституцию
Вячеслав Володин
Депутаты до голосования будут разъяснять поправки к Конституции
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Госдумы РФ
Жириновский пошутил про предынфарктное состояние депутатов
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
ЦИК не прогнозирует проблем из-за вируса на голосовании по Конституции
Наталья Поклонская во время открытия IX сессии Международной молодежной модели ООН Дипакадемии МИД России DAIMMUN-20
Поклонская рассказала о "претензии" к Володину
Председатель правительства Михаил Мишустин во время совещания президента России Владимира Путина с членами правительства
Мишустин освободил от должности первого замминистра здравоохранения
Конституция Российской Федерации
ЦИК рассказал об информационных роликах про голосование по Конституции
Здание дипломатического сервиса в Войсковом переулке в Минске
Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме назвали поправку о президентских сроках переходной нормой
Здание Госдепартамента в США
Госдеп раскритиковал соблюдение прав человека в России
Предварительные итоги единого дня голосования
Памфилова рассказала о символике голосования по Конституции
Первое заседание депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Мосгордума в четверг рассмотрит конституционные поправки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
Лента новостейМолния