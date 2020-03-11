Миронов назвал условие для проведения досрочных выборов в Госдуму

Миронов считает, что СР была единственной фракцией, желавшей досрочных выборов, у нее были свои ожидания и возможные выгоды.

"Ну, чисто теоретически: если вдруг вся фракция "Единая Россия" напишет (заявление) о сложении полномочий,... чтобы уйти из кворума. Но это было бы некрасиво, это было бы коряво. Поэтому досрочных выборов не будет", - заявил Миронов на пресс-конференции, посвящённой созданию молодёжного крыла СР, объясняя ситуацию, в которой могли бы состояться досрочные выборы после отказа от поправки Карелина.