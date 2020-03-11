ЦИК рассказал об информационных роликах про голосование по Конституции

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 30 роликов подготовят, чтобы рассказать гражданам о голосовании по поправкам в Около 30 роликов подготовят, чтобы рассказать гражданам о голосовании по поправкам в Конституцию , такие данные были озвучены на заседании российского ЦИК в среду.

Как сообщила на заседании ЦИК в среду председатель комиссии Элла Памфилова , сумма контракта с "ИМА-консалтинг" на разработку креативной концепции голосования по поправкам составила 35,8 миллиона рублей.

"Большая часть, так скажем, стоимости контракта идёт на создание разъясняющих видео- и аудиоматериалов. По тому техническому заданию, которое является приложением к контракту, мы изготавливаем 28 видеороликов", - заявил генеральный директор "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов.

Постановочных роликов, информирующих о дне голосования, будет подготовлено девять, анимационно-графических роликов, разъясняющих порядок голосования, - восемь. Кроме того, будут сделаны два ролика в формате 3D, информирующих о дне голосования.

Роликов, мотивирующих граждан принять участие в голосовании, направленных на различные целевые аудитории, будет девять.

"Вы сказали, 28 роликов, я сказала - около 30, здесь нет никакого расхождения, поскольку ситуация стремительно меняется, могут возникнуть какие-то дополнительные аспекты, и, может быть, в развитие нужно будет что-то доснять, разъяснить. Вдруг мы выясним, что какие-то позиции вызывают недостаточно понимания. Тогда мы предусмотрели, что можем ещё что-то доснять", - сказала Памфилова.