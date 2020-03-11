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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T16:37+0300
https://ria.ru/20200311/1568443300.html
ЦИК рассказал об информационных роликах про голосование по Конституции
https://cdn25.img.ria.ru/images/156355/90/1563559015_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_dd12c62e9518a5857caf09c9be86cb7b.jpg
РИА Новости

ЦИК рассказал об информационных роликах про голосование по Конституции

16:37 11.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Около 30 роликов подготовят, чтобы рассказать гражданам о голосовании по поправкам в Конституцию, такие данные были озвучены на заседании российского ЦИК в среду.
Как сообщила на заседании ЦИК в среду председатель комиссии Элла Памфилова, сумма контракта с "ИМА-консалтинг" на разработку креативной концепции голосования по поправкам составила 35,8 миллиона рублей.
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"Большая часть, так скажем, стоимости контракта идёт на создание разъясняющих видео- и аудиоматериалов. По тому техническому заданию, которое является приложением к контракту, мы изготавливаем 28 видеороликов", - заявил генеральный директор "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов.
Постановочных роликов, информирующих о дне голосования, будет подготовлено девять, анимационно-графических роликов, разъясняющих порядок голосования, - восемь. Кроме того, будут сделаны два ролика в формате 3D, информирующих о дне голосования.
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Роликов, мотивирующих граждан принять участие в голосовании, направленных на различные целевые аудитории, будет девять.
"Вы сказали, 28 роликов, я сказала - около 30, здесь нет никакого расхождения, поскольку ситуация стремительно меняется, могут возникнуть какие-то дополнительные аспекты, и, может быть, в развитие нужно будет что-то доснять, разъяснить. Вдруг мы выясним, что какие-то позиции вызывают недостаточно понимания. Тогда мы предусмотрели, что можем ещё что-то доснять", - сказала Памфилова.
Кроме того, компания создаст 10 динамических заставок и не менее 5 роликов с сурдопереводом.
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Голосование по поправкам в КонституциюЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФОбщество
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