В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках

"У президента в соответствии с теми поправками, (согласно) которым может возникнуть эта возможность, он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют, - вот у него это может возникнуть", - сказал Крашенинников.

"Что касается (зампредседателя Совбеза Дмитрия) Медведева, то он один раз всего был (президентом), а запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность. Кандидатом в президенты может быть", - добавил парламентарий.