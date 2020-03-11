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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-03-11T16:26+0300
https://ria.ru/20200311/1568442407.html
В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках
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РИА Новости

В Госдуме пояснили, как будет работать поправка о президентских сроках

16:26 11.03.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Поправка депутата от "Единой России" Валентины Терешковой касается только действующего президента, в случае одобрения Конституционным судом и гражданами на Общероссийском голосовании у него появится возможность баллотироваться, пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект об изменении Конституции РФ, в том числе с учетом поправки депутата от "Единой России" Валентины Терешковой, позволяющей действующему президенту участвовать в новых президентских выборах. В среду законопроект был принят депутатами в третьем чтении и одобрен Советом Федерации.
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Кадыров поддержал поправку, позволяющую Путину участвовать в выборах
"У президента в соответствии с теми поправками, (согласно) которым может возникнуть эта возможность, он может стать кандидатом, если Конституционный суд подтвердит конституционность и если граждане за это проголосуют, - вот у него это может возникнуть", - сказал Крашенинников.
"Что касается (зампредседателя Совбеза Дмитрия) Медведева, то он один раз всего был (президентом), а запрет не более двух сроков. Так что у него еще есть возможность. Кандидатом в президенты может быть", - добавил парламентарий.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВалентина ТерешковаСовет Федерации РФПавел КрашенинниковГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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