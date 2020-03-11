Присоединиться к акции "Сад памяти" сможет каждый

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Международная акция "Сад памяти", приуроченная к 75-летию Великой Победы, будет проходить на всей территории России с 18 марта по 22 июня. О том, как посадить дерево в честь героя, отдавшего жизнь за родину, рассказали ее организаторы – всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы – на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Наша идея − не просто сплотить людей, а оставить вечный памятник – 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне", – рассказала руководитель всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Как присоединиться к акции

Для того чтобы присоединиться к "Саду памяти", нужно зайти на официальный сайт акции садпамяти2020.рф . Также в социальной сети "ВКонтакте" работает специальное приложение, где размещена вся необходимая информация.

Далее необходимо выбрать регион и ближайшую точку высадки, где можно узнать дату, время проведения акции и контакты для связи. Кроме того, на сайте есть возможность зарегистрироваться и рассказать, кому посвящается дерево, чтобы получить электронный сертификат.

Также с 16 марта в Федеральном агентстве лесного хозяйства начнет работу телефон горячей линии: 8 (800) 100-94-00.

Первые "Сады памяти" появятся в Севастополе, Феодосии, Керчи, Грозном, Новороссийске, Владикавказе, Моздоке 18 марта. После инициативу поддержат и в других регионах. Особое внимание ей уделят в городах-героях и городах воинской славы. Для помощи в акции уже подготовлены 25 тысяч волонтеров Победы.

По предварительным данным, в акции примет участие не менее 2,5–3 миллионов человек. В их числе известные общественные деятели, спортсмены, актеры, музыканты. Среди них Николай Расторгуев, правнучка маршала Константина Рокоссовского Ариадна Рокоссовская, Дмитрий Губерниев, Олег Газманов, Тимур Бекмамбетов, Яна Чурикова, Никита Высоцкий, Игорь Петренко, Алексей Немов и многие другие.

Уже известно, что Василий Лановой лично примет участие в акции, высадив дерево в Севастополе. Это произойдет в день старта "Сада памяти", 18 марта.

Самое главное – сохранить память об ушедших. Если память пропадет, будет неправильно", – сказал он.

Заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Александр Радьков отметил, что большинство бывших союзных республик уже поддержали инициативу.