Назарбаев получил "Звезду Московского университета"

"В стенах МГУ в марте 1994 года я выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Мной была представлена концепция о планах дальнейшего сотрудничества. В 2014 году мы подписали lоговор о создании Евразийского экономического союза", - сказал Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.