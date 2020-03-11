Назарбаев получил "Звезду Московского университета"

АЛМА-АТА, 11 мар – РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в среду посетил Московский государственный университет, встретился с его ректором Виктором Садовничим и получил высшую награду вуза – "Звезду Московского университета", сообщила пресс-служба Назарбаева.
Во время беседы с Садовничим он подчеркнул, что МГУ имени М.В.Ломоносова имеет высокий авторитет и международное признание. Кроме того, Назарбаев подробно остановился на истории развития интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
"В стенах МГУ в марте 1994 года я выступил с идеей о создании Евразийского экономического союза. Мной была представлена концепция о планах дальнейшего сотрудничества. В 2014 году мы подписали lоговор о создании Евразийского экономического союза", - сказал Назарбаев, слова которого приводятся в сообщении.
Он подчеркнул, что? несмотря на сложности, объем товарооборота между странами-участницами Евразийского экономического союза растет. "Более 40 стран изъявили желание присоединиться (к сотрудничеству с ЕАЭС – ред.). Ведь в современном мире без интеграции прожить невозможно. Интеграция создаёт возможности для дальнейшего развития государства. Считаю, что у ЕАЭС есть перспектива. И всем нам предстоит большая работа", - сказал первый президент Казахстана.
Назарбаев также отметил темпы развития филиала МГУ, расположенного в столице Казахстана. "Согласно договорённостям с президентом России, мы создали филиал МГУ в столице Казахстана. Сейчас филиал расширяется, наблюдается дефицит площади. Поэтому мы передаём для филиала МГУ учебный корпус общей площадью почти в 20 тысяч квадратных метров", - отметил он.
В завершение встречи почетный доктор МГУ Назарбаев был награждён высшей наградой вуза – "Звездой Московского университета".