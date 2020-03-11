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В Петербурге не планируют отменять массовые мероприятия
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РИА Новости

В Петербурге не планируют отменять массовые мероприятия

15:45 11.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
Отделение для людей с подозрением на коронавирус в Боткинской больнице в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 мар - РИА Новости. Массовые мероприятия в Санкт-Петербурге из-за угрозы распространения коронавируса пока отменять не планируется, сообщил журналистам губернатор Александр Беглов.
Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о введении запрета на проведение в столице массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Запрет вводится для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции, он будет действовать до 10 апреля.
"В каждом регионе своя ситуация. В Москве одна ситуация, а нас в городе – своя ситуация. Считаю, что, наверное, на сегодняшний день для нас это (запрет массовых мероприятий) преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока нам удается удержать ситуацию, город готов. Мы резервируем соответствующие медицинские учреждения, мы зарезервировали на всякий случай санаторий "Заря"… У нас должен быть готов персонал, оборудование, необходимый запас медикаментов", - сказал Беглов.
В настоящее время в Петербурге официально подтверждены два случая коронавирусной инфекции. Оба пациента находятся в удовлетворительном состоянии в инфекционных боксах Клинической инфекционной больницы имени Боткина. По данным на 10 марта, в больнице имени Боткина находятся 87 пациентов с признаками ОРВИ. Большинство из них прибыли из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу. Всех этих пациентов обследуют.
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