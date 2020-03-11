В Петербурге не планируют отменять массовые мероприятия

"В каждом регионе своя ситуация. В Москве одна ситуация, а нас в городе – своя ситуация. Считаю, что, наверное, на сегодняшний день для нас это (запрет массовых мероприятий) преждевременно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока нам удается удержать ситуацию, город готов. Мы резервируем соответствующие медицинские учреждения, мы зарезервировали на всякий случай санаторий "Заря"… У нас должен быть готов персонал, оборудование, необходимый запас медикаментов", - сказал Беглов.