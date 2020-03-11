Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-11T15:36+0300
https://ria.ru/20200311/1568438395.html
В Индонезии три человека пострадали из-за землетрясения
https://cdn25.img.ria.ru/images/155629/00/1556290025_0:32:3143:1800_1036x0_80_0_0_f08f6807ddf66caf43c3d26353645eb0.jpg
РИА Новости

В Индонезии три человека пострадали из-за землетрясения

15:36 11.03.2020
226
© AP Photo / Tatan SyuflanaЗемлетрясение в Индонезии
Землетрясение в Индонезии
© AP Photo / Tatan Syuflana
Землетрясение в Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали и более 200 домов были повреждены в результате землетрясения, произошедшего во вторник на острове Ява в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).
Согласно информации BMKG, землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник в 17.18 по местному времени (13.18 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от города Сукабуми на острове Ява. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Глава отдела по цунами и землетрясениям в BMKG Рахмат Трийоно отметил, что землетрясение не вызовет цунами, так как эпицентр находился под землей.
Представитель BPBD в провинции Западная Ява Буди Будиман Вахью отметил, что погибших в результате землетрясения нет, однако трое жителей провинции получили ранения. "Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Им была оказана медицинская помощь", - заявил Буди.
Согласно информации BMKG, подземные толчки также ощущались в городе Богор и в некоторых районах Джакарты.
Сейсмограф. Архивное фото
9 марта, 06:32
У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
000000
Обсудить 0
Ява (остров)БогорИндонезияВ мире
Рекомендуем
Самки белого жирафа и ее детеныш в заповеднике в кенийском округе Гарисса
В Кении нашли останки двух редких белых жирафов
Женщина в Каире
В Египте гражданам дали отгул из-за надвигающегося мощного урагана
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска пожаловалась на угрозы из-за скандала с животными
Злая собака
В Якутске намерены продолжить успылять "подозрительных" животных
Калининград
В МЧС предупредили о надвигающемся на Калининград урагане
Сейсмограф. Архивное фото
У Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Девушки в масках на одной из улиц Милана
Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения
Атомный ледокол Ямал в Карском море
Ученые подтвердили права России на арктический шельф
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР сообщили о создании нового органа для урегулирования в Донбассе
Афганские военные на месте атаки в Кабуле
МИД прокомментировал ситуацию в Афганистане
Медработники доставляют в больницу пациента, зараженного коронавирусом в земле Северный Рейн-Вестфалия
В Берлине признали невозможным остановить распространение коронавируса
Адлерский район города Сочи
В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Лидер итальянской партии Лига Севера Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018
В Италии предложили превратить Европу в "красную зону" из-за COVID-19
Девушки в масках на одной из улиц Милана
В Италии объявили о прекращении почти всей торговли
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Ленинградской области семь человек пострадали в ДТП
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:16В Гайане зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
05:15Трамп отменил поездку в Колорадо и Неваду из-за коронавируса
05:13Подмосковный суд в четверг приступит к рассмотрению дела Шестуна
05:08Кабмин обсудит установление границ населенных пунктов рядом с Байкалом
04:59На Кубе зафиксировали три случая коронавируса
04:53Нефть марки WTI дешевеет более чем на 5%
04:52Нефть марки Brent дешевеет более чем на 5%
04:41Трамп гарантировал помощь пострадавшим от коронавируса американцам
04:40В Польше выступили за улучшение отношений с Россией
04:38В США будут кредитовать малый и средний бизнес из-за коронавируса
04:31Госдума рассмотрит проекты о покупке кабмином акций Сбербанка
04:26Актер Том Хэнкс сообщил, что он и его жена заразились коронавирусом
04:16В Приморье парламентарии поддержали конституционные поправки
04:09США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
04:07Стюардесса поделилась советом, который может спасти жизнь
04:05В ЛНР рассказали о подготовке к новому разведению сил
04:01В Китае число жертв коронавируса достигло 3169 человек
03:55Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
03:52Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
03:49Правительство обсудит изменения в закон о теплоснабжении
Лента новостейМолния