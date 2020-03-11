В Индонезии три человека пострадали из-за землетрясения

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали и более 200 домов были повреждены в результате землетрясения, произошедшего во вторник на острове Ява в Индонезии, сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).
Согласно информации BMKG, землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник в 17.18 по местному времени (13.18 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от города Сукабуми на острове Ява. Очаг залегал на глубине 10 километров.
#Gempa Mag:5.0, 10-Mar-20 17:18:05 WIB, Lok:6.89 LS,106.62 BT (13 km TimurLaut KAB-SUKABUMI-JABAR), Kedlmn:10 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG pic.twitter.com/ovcZaLer1E— BMKG (@infoBMKG) March 10, 2020
Глава отдела по цунами и землетрясениям в BMKG Рахмат Трийоно отметил, что землетрясение не вызовет цунами, так как эпицентр находился под землей.
Представитель BPBD в провинции Западная Ява Буди Будиман Вахью отметил, что погибших в результате землетрясения нет, однако трое жителей провинции получили ранения. "Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Им была оказана медицинская помощь", - заявил Буди.
Согласно информации BMKG, подземные толчки также ощущались в городе Богор и в некоторых районах Джакарты.