В Индонезии три человека пострадали из-за землетрясения

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. По меньшей мере три человека пострадали и более 200 домов были повреждены в результате землетрясения, произошедшего во вторник на острове По меньшей мере три человека пострадали и более 200 домов были повреждены в результате землетрясения, произошедшего во вторник на острове Ява Индонезии , сообщает газета Jakarta Post со ссылкой на агентство метеорологии, климатологии и геофизики (BMKG) и управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).

Согласно информации BMKG, землетрясение магнитудой 4,9 произошло во вторник в 17.18 по местному времени (13.18 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 13 километрах к северо-западу от города Сукабуми на острове Ява. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Глава отдела по цунами и землетрясениям в BMKG Рахмат Трийоно отметил, что землетрясение не вызовет цунами, так как эпицентр находился под землей.

Представитель BPBD в провинции Западная Ява Буди Будиман Вахью отметил, что погибших в результате землетрясения нет, однако трое жителей провинции получили ранения. "Пострадавшие были доставлены в близлежащие больницы. Им была оказана медицинская помощь", - заявил Буди.