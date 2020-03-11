В Италии предложили превратить Европу в "красную зону" из-за COVID-19

Лидер итальянской партии "Лига Севера" Маттео Сальвини во время встречи с членами парламента своей партии в Палаццо делле Стеллине в Милане. 9 марта 2018

РИМ, 11 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший глава Бывший глава МВД Италии , лидер наиболее популярной партии страны "Лига" Маттео Салвини в связи с широким распространением коронавируса в Европе считает необходимым превращение всей территории ЕС в "красную зону" с особым режимом.

"Если бы Европа существовала, в понедельник была бы создана европейская красная зона. И это говорю не я, а предприниматели, которым принадлежат компании с миллиардным товарооборотом", - заявил известный политик в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera

Обосновывая данное предложение, Салвини указал, что оно продиктовано необходимостью решительной борьбы с новым типом вируса, а также важностью "предотвращения торговых войн, которые готовятся".

"Кто-то говорит, что для итальянских сыров требуется дополнительный контроль, кто-то хочет проводить дезинфекцию колес фур, кто-то хочет прекращения импорта итальянской мебели и оборудования. Но вирус не передается таким образом, к тому же он распространяется в различных странах. Итак, я спрашиваю, почему не подумать над европейской красной зоной", - заявил экс-министр.

Что касается преодоления последствий эпидемии коронавируса в Италии , Салвини считает необходимым выделение со стороны государства предпринимателям, которые вынуждены сейчас прекратить свою производственную и коммерческую деятельность, "экономических гарантий" в размере как минимум 50 миллиардов евро.

"Необходимы экономические гарантии на 50 миллиардов, при этом надо понимать, что их может не хватить. Нужно государство, которое может сказать: ты закрываешь все, а я тебя прикрою", - заявил он.