В Италии предложили превратить Европу в "красную зону" из-за COVID-19

РИМ, 11 мар – РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший глава МВД Италии, лидер наиболее популярной партии страны "Лига" Маттео Салвини в связи с широким распространением коронавируса в Европе считает необходимым превращение всей территории ЕС в "красную зону" с особым режимом.
"Если бы Европа существовала, в понедельник была бы создана европейская красная зона. И это говорю не я, а предприниматели, которым принадлежат компании с миллиардным товарооборотом", - заявил известный политик в интервью, которое в среду опубликовала миланская газета Corriere della Sera.
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Обосновывая данное предложение, Салвини указал, что оно продиктовано необходимостью решительной борьбы с новым типом вируса, а также важностью "предотвращения торговых войн, которые готовятся".
"Кто-то говорит, что для итальянских сыров требуется дополнительный контроль, кто-то хочет проводить дезинфекцию колес фур, кто-то хочет прекращения импорта итальянской мебели и оборудования. Но вирус не передается таким образом, к тому же он распространяется в различных странах. Итак, я спрашиваю, почему не подумать над европейской красной зоной", - заявил экс-министр.
Что касается преодоления последствий эпидемии коронавируса в Италии, Салвини считает необходимым выделение со стороны государства предпринимателям, которые вынуждены сейчас прекратить свою производственную и коммерческую деятельность, "экономических гарантий" в размере как минимум 50 миллиардов евро.
"Необходимы экономические гарантии на 50 миллиардов, при этом надо понимать, что их может не хватить. Нужно государство, которое может сказать: ты закрываешь все, а я тебя прикрою", - заявил он.
Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. Согласно официальным данным, в настоящее время на Апеннинах зафиксированы уже более 10 тысяч случаев заражения новым типом вируса, выздоровели 1004 человека, погиб 631.
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