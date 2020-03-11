Скандальную судью Хахалеву заподозрили в дисциплинарном проступке

Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.