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Скандальную судью Хахалеву заподозрили в дисциплинарном проступке
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РИА Новости

Скандальную судью Хахалеву заподозрили в дисциплинарном проступке

15:20 11.03.2020
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© Sputnik / StringerСудья Елена Хахалева
Судья Елена Хахалева
© Sputnik / Stringer
Судья Елена Хахалева. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет судей России нашел признаки дисциплинарного проступка в действиях скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой, сообщает пресс-служба Совета в среду.
В чем именно заключается проступок и какое наказание за него последует, не уточняется. Известно лишь, что обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
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"Дисциплинарная комиссия Совета судей РФ единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой Е.В. признаков дисциплинарного проступка", - отмечается в релизе.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
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Обсудить 1
Елена ХахалеваВера БрежневаВалерий МеладзеКраснодарский краевой судНиколай БасковОбщество
Популярные комментарии
"Наличие присутствия признаков дисциплинарного поступка..." Гуляла голая по городу что ли? Толком нельзя что ли сказать? Хоть бы на минутв выползли из своих бюрократических словосплетений ни о чём...
11 марта, 16:25
Сергей Волкодав
1100000
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