Скандальную судью Хахалеву заподозрили в дисциплинарном проступке

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Совет судей России нашел признаки дисциплинарного проступка в действиях скандально известной кубанской судьи Елены Хахалевой, сообщает пресс-служба Совета в среду.
В чем именно заключается проступок и какое наказание за него последует, не уточняется. Известно лишь, что обращение в дисциплинарную комиссию на Хахалеву подал ее начальник - председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов.
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"Дисциплинарная комиссия Совета судей РФ единогласно приняла решение о наличии в действиях судьи Хахалевой Е.В. признаков дисциплинарного проступка", - отмечается в релизе.
В 2017 году Хахалева оказалась в центре скандала, когда в интернете появилось видео с шикарной свадьбы ее дочери Софьи, на которую были приглашены Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе и другие известные артисты. В СМИ появились сообщения, что свадьба могла обойтись в 2 миллиона долларов.
Сама Хахалева заявляла СМИ, что организацию торжества полностью взял на себя отец дочери – крупный бизнесмен Роберт Хахалев. Последний в свою очередь утверждал, что свадьба дочери обошлась ему в сумму до 5 миллионов рублей, а Павлиашвили и Меладзе, как его друзья, участвовали в торжестве на правах гостей.
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