В Минкомсвязи выступили против компенсации за доступ к значимым сайтам

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минкомсвязь РФ выступает против предоставления операторам связи компенсаций за обеспечение бесплатного доступа пользователям к социально значимым сайтам, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам.

При этом комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей ( РСПП ) по связи и ИТ предлагает компенсировать операторам связи и интернет-компаниям затраты на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, написала в феврале газета "Коммерсант". Интернет-компании и операторы оценили свои затраты более чем в 150 миллиардов рублей в год, писало издание.

"Наша позиция как регулятора - не компенсировать", - сказал Шадаев в среду в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.

В Минкомсвязи считают, что для операторов бесплатный доступ к социально значимым сайтам будет не очень обременительным, поскольку основной объем трафика, на котором они зарабатывают - стриминговый, а он не войдет в проект и продолжит быть платным.

По оценке Минкомсвязи, бесплатный доступ к социально значимым сервисам займет до 10% в общем объеме трафика операторов.