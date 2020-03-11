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В Минкомсвязи выступили против компенсации за доступ к значимым сайтам
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РИА Новости

В Минкомсвязи выступили против компенсации за доступ к значимым сайтам

15:11 11.03.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев. Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Минкомсвязь РФ выступает против предоставления операторам связи компенсаций за обеспечение бесплатного доступа пользователям к социально значимым сайтам, заявил журналистам глава ведомства Максут Шадаев.
Президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил подготовить и реализовать проект "Доступный интернет" - по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Пользователям не придется платить за интернет-трафик при использовании таких сервисов. Путин поручил кабмину РФ до июня представить доклад о бесплатном интернет-доступе к социально значимым сервисам.
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При этом комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и ИТ предлагает компенсировать операторам связи и интернет-компаниям затраты на бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, написала в феврале газета "Коммерсант". Интернет-компании и операторы оценили свои затраты более чем в 150 миллиардов рублей в год, писало издание.
"Наша позиция как регулятора - не компенсировать", - сказал Шадаев в среду в кулуарах конференции TAdviser IT Government Day 2020.
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В Минкомсвязи считают, что для операторов бесплатный доступ к социально значимым сайтам будет не очень обременительным, поскольку основной объем трафика, на котором они зарабатывают - стриминговый, а он не войдет в проект и продолжит быть платным.
По оценке Минкомсвязи, бесплатный доступ к социально значимым сервисам займет до 10% в общем объеме трафика операторов.
Шадаев также отметил, что операторы не представили в Минкомсвязь расчеты по выпадающим доходам в 150 миллиардов рублей.
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Максут ШадаевМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)Российский союз промышленников и предпринимателейВладимир ПутинОбщество
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