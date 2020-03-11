Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

ВОРОНЕЖ, 11 мар - РИА Новости. Следствие выясняет причины смерти девятилетней девочки во Владимирской области, которая скончалась в машине скорой помощи, сообщила в среду РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Ирина Минина.
Трагедия произошла в городе Радужный. "Четвертого марта у ребенка появилась температура. Врач был, посмотрел, диагноз поставили. Седьмого марта существенно ухудшилось состояние здоровья ребенка, родители вечером вызвали скорую. Скорая приехала быстро, все там было нормально (в работе врачей)", - сказала Минина.
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По ее словам, ребенка хотели госпитализировать во Владимир, но понимали, что не довезут, и повезли в городскую больницу. "Ребенок скончался в машине скорой", - сказала Минина.
Все обстоятельства произошедшего выясняются, назначены необходимые экспертизы, устанавливается причина смерти девочки, добавила она.
"Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 9-летней жительницы ЗАТО Радужный по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении следствия. Санкция данной статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.