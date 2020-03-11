Во Владимирской области 9-летняя девочка умерла в машине скорой помощи

Трагедия произошла в городе Радужный. "Четвертого марта у ребенка появилась температура. Врач был, посмотрел, диагноз поставили. Седьмого марта существенно ухудшилось состояние здоровья ребенка, родители вечером вызвали скорую. Скорая приехала быстро, все там было нормально (в работе врачей)", - сказала Минина.