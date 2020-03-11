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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
2020-03-11T14:44+0300
https://ria.ru/20200311/1568434630.html
В Москве три тысячи заявок поступило на участие в акции "Наше дерево"
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РИА Новости

В Москве три тысячи заявок поступило на участие в акции "Наше дерево"

14:44 11.03.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевПосадка деревьев
Посадка деревьев
© РИА Новости / Александр Кряжев
Посадка деревьев . Архивное фото
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Москвичи подали уже более трех тысяч заявок на участие в акции "Наше дерево" этой осенью, сообщается на сайте мэра столицы в среду.
Проект "Наше дерево" дает возможность москвичам, у которых 1 января 2019 года и позже родился ребенок, посадить в парке семейное дерево. Принять участие в акции можно в течение трех лет с момента появления малыша.
"Более 3,1 тысячи онлайн-заявок на высадку именных саженцев в рамках проекта "Наше дерево" подали жители Москвы с 1 августа прошлого года. Семейные деревья появятся в лесопарках этой осенью. Прием заявок на сайте mos.ru продлится до 30 июня", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего молодые родители выбирают для посадки дерева Битцевский лес - там забронированы уже более 420 деревьев. Следующими по популярности идут парки Измайловский (400 деревьев) и Москворецкий (370 деревьев).
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"Мы видим, что проект вызывает большой интерес среди горожан. Так, например, сейчас уже подано больше заявок, чем за всю предыдущую заявочную кампанию - тогда москвичи зарезервировали более 2,3 тысячи саженцев", - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
Согласно сообщению, осенью в парках города появятся молодые клены (забронированы более 570 деревьев), сосны (более 480 деревьев), серебристые ивы (более 360), рябины (более 300), яблони (29 деревьев), дубы (23 дерева) и груши (13 деревьев). Всего город подготовил более 25 тысяч деревьев и участки в 26 парках. Высаживать деревья будут в октябре и ноябре.
"Участие в проекте - это не только знаковое и радостное мероприятие для всей семьи, но и возможность сделать наш город еще более зеленым и чистым", - рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.
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Пресс-служба мэрии напоминает, что подать заявление на участие может один из родителей на странице "Наше дерево" на портале mos.ru при наличии постоянной регистрации в Москве. Выбрать парк, участок и породу своего дерева пользователи могут на интерактивной карте. Данные о доступности деревьев отображаются в режиме онлайн.
Проект "Наше дерево" разработан совместно департаментом информационных технологий и департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Его реализация началась в апреле прошлого года. В рамках акции деревья в столичных лесопарках будут высаживать ежегодно осенью. Так, прошлой осенью в 27 столичных лесопарках высадили более 2300 именных деревьев. Липы, дубы, сосны, ивы и клены посадили в честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбщество
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