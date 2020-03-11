Чайка поручил разобраться с задолженностью по зарплате в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития в Махачкале поручил разобраться с задолженностью по заработной плате в Дагестане.
"Остается напряженной ситуация с задолженностью по заработной плате в республике. Прошу взять данные вопросы на контроль, поскольку заработная плата - основной источник денежных доходов населения, ее уровень и своевременность выплаты являются одними из важнейших показателей качества жизни населения", - сказал Чайка.
По его словам, по состоянию на 30 января 2020 года размер задолженности составил 74 миллиона рублей.
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