Чайка поручил разобраться с задолженностью по зарплате в Дагестане

"Остается напряженной ситуация с задолженностью по заработной плате в республике. Прошу взять данные вопросы на контроль, поскольку заработная плата - основной источник денежных доходов населения, ее уровень и своевременность выплаты являются одними из важнейших показателей качества жизни населения", - сказал Чайка.