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Чайка поручил разобраться с задолженностью по зарплате в Дагестане
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РИА Новости

Чайка поручил разобраться с задолженностью по зарплате в Дагестане

14:37 11.03.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 11 мар - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития в Махачкале поручил разобраться с задолженностью по заработной плате в Дагестане.
"Остается напряженной ситуация с задолженностью по заработной плате в республике. Прошу взять данные вопросы на контроль, поскольку заработная плата - основной источник денежных доходов населения, ее уровень и своевременность выплаты являются одними из важнейших показателей качества жизни населения", - сказал Чайка.
По его словам, по состоянию на 30 января 2020 года размер задолженности составил 74 миллиона рублей.
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Республика ДагестанЮрий ЧайкаЭкономика
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